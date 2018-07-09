HABER

"Seçim sonuçları mesaj niteliğinde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.07.2018 12:52 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Gerek oy oranı gerekse milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha coşkulu yol alabilmemiz adına bizlere bir mesaj niteliğindedir"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gerek oy oranı gerekse milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha coşkulu yol alabilmemiz adına bizlere bir mesaj niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak Meclisteki milletvekili koltuklarının yüzde 49'unu elde ederek en büyük grup olduklarını, Cumhur İttifakı olarak da toplam 344 milletvekiliyle mecliste yüzde 57'lik çoğunluğa sahip olduklarını vurguladı.

Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da dayanışma içinde devletin ve milletin faydasına adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Özkan, şöyle devam etti:

"Gerek oy oranı gerekse milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışma ve daha coşkulu yol alabilmemiz adına bizlere bir mesaj niteliğindedir. Seçim sonuçlarını doğru okuyarak emin adımlarla yürümeye, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."

Özkan, milletin sandıktaki tercihini 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan değil hizmetten yana kullandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kazanan demokrasimiz, hizmet siyaseti, milli iradenin üstünlüğü ve Türk milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar ve dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize şükür ediyorum."

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklamaYeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama
Prof. Dr. Durgun: Yeni sistem dış politikada ülke siyasetine dinamizm katacakProf. Dr. Durgun: Yeni sistem dış politikada ülke siyasetine dinamizm katacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Başkanvekili Cahit Özkan cumhur ittifakı

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolcu treninin vagonu devrildi! Ölü ve yaralı sayısı belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Şeyma Subaşı'ndan samimi açıklamalar

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören için hazırlıklar tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tören için hazırlıklar tamamlandı

Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

Yeni kabinede kimler olacak? AK Parti'den son dakika açıklama

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

AK Parti'de yerel yönetimlerde '2004'e dönüş! İşte 'Gönül Belediyeciliği'nin detayları

AK Parti'de yerel yönetimlerde '2004'e dönüş! İşte 'Gönül Belediyeciliği'nin detayları

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bugün başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.