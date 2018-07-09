"Seçim sonuçları mesaj niteliğinde"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gerek oy oranı gerekse milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha coşkulu yol alabilmemiz adına bizlere bir mesaj niteliğindedir." ifadesini kullandı.
Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak Meclisteki milletvekili koltuklarının yüzde 49'unu elde ederek en büyük grup olduklarını, Cumhur İttifakı olarak da toplam 344 milletvekiliyle mecliste yüzde 57'lik çoğunluğa sahip olduklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı olarak bundan sonra da dayanışma içinde devletin ve milletin faydasına adımlar atmaya devam edeceklerini belirten Özkan, şöyle devam etti:
"Gerek oy oranı gerekse milletvekili sayısı bakımından hedeflerimizin gerisinde kalmış olmamız, daha çok çalışma ve daha coşkulu yol alabilmemiz adına bizlere bir mesaj niteliğindedir. Seçim sonuçlarını doğru okuyarak emin adımlarla yürümeye, halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."
Özkan, milletin sandıktaki tercihini 16 yıldır olduğu gibi bu defa da kavgadan değil hizmetten yana kullandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kazanan demokrasimiz, hizmet siyaseti, milli iradenin üstünlüğü ve Türk milleti olmuştur. Kazanan bölgemizdeki tüm mağdurlar ve dünyadaki tüm mazlumlar olmuştur. Bizlere bugünleri gösteren Rabbimize şükür ediyorum."
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