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"Seçim sonuçlarından memnunuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Bu seçimlerde iki hedefimiz vardı. Biri Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak, diğeri MHP'yi Meclis'te dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti haline getirmekti. Genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduğumuzu ifade etmemiz lazım" - "Bu seçimin kaybedeni net şekilde CHP'dir. Hem Samsun'da hem de Türkiye genelinde CHP'nin büyük oy kaybına uğradığını hepimiz görüyoruz" - "Önümüzdeki dönemde Türkiye'de sorunların çözülmesi açısından Cumhur İttifakı ruhu devam edecektir. Özellikle cumhurbaşkanı ve hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girmesi, uygulama bulması açısından MHP üzerine düşen her türlü vazifeyi yapacaktır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu seçimlerde iki hedefimiz vardı. Biri Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak, diğeri MHP'yi Meclis'te dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti haline getirmekti. Genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduğumuzu ifade etmemiz lazım." dedi.

Usta, Atakum ilçesinde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Usta, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Seçimlerin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandığını belirten Usta, "Bu seçimlerde iki hedefimiz vardı. Biri Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak, diğeri MHP'yi Meclis'te dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti haline getirmekti. Genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduğumuzu ifade etmemiz lazım." diye konuştu.

"Başarı" kavramının ucunun açık olduğunu, çok daha iyi sonuçlar elde edilebileceğine değinen Usta, "MHP milletvekili sayısını artırmıştır. Daha önemlisi Meclis'te Türkiye'nin ağır sorunlarının aşılmasında önemli fonksiyon üstlenecek konuma gelmiştir. MHP ile ilgili değerlendirme yapanlar çok yanıldı. 'MHP'liler partilerine oy verecek ancak Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler' şeklinde ifadeler oldu. MHP ile AK Parti'nin aldığı oyları toplayın, Cumhurbaşkanının aldığı oya tekabül eder. MHP'ye oy verenler genel başkanlarının izinden gitmişlerdir." ifadesini kullandı.

MHP'nin Doğu ve Güneydoğu illerinde 10 milletvekili çıkardığına işaret eden Usta, oy oranlarını da artırdığını anlattı.

Erhan Usta, normal şartlarda 3 Kasım 2019'da olması öngörülen seçimlerin erkene alınması çağrısı sonucunda genel başkanlarının ülkeye iki yıl kazandırdığını vurgulayarak, "Bundan sonra Türkiye önüne bakacaktır. Bu seçimin kaybedeni net şekilde CHP'dir. Hem Samsun'da hem de Türkiye genelinde CHP'nin büyük oy kaybına uğradığını hepimiz görüyoruz. Sayın Akşener'in oy oranının partisinin altında, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının oy oranının da CHP'nin üzerinde olması nedeniyle CHP ve İYİ Parti'de genel başkanlık tartışmalarının başlamış olduğunu, önümüzdeki günlerde artarak devam edeceğini tahmin etmek zor olmayacaktır." diye konuştu.

- "Cumhur İttifakı ruhu devam edecektir"

Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini, ittifakın seçimlere yönelik kurulmadığını anlatan Usta, "İnşallah önümüzdeki dönemde Türkiye'de sorunların çözülmesi açısından Cumhur İttifakı ruhu devam edecektir. Özellikle cumhurbaşkanı ve hükümet sisteminin bütün kurum ve kurallarıyla yürürlüğe girmesi, uygulama bulması açısından MHP üzerine düşen her türlü vazifeyi yapacaktır. Gerek uyum kanunlarının Meclis'te çıkartılmasında gerekse uygulamaya yönelik hususlarda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade ettik." ifadesini kullandı.

Eğitimden sağlığa, tarımdan sosyal güvenliğe, ekonomiden dış politikaya kadar her konuda MHP'nin hükümeti destekleyeceğini belirten Erhan Usta, Meclis'te uzlaşma ortamı oluşturarak ülkenin önünü açacak reformlara katkı vereceklerini bildirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Usta, şunları söyledi:

"CHP'den HDP'ye oy kayması olduğu ifade ediliyor. Bunun tahlilini yapma imkanı yok. Bu emanet oy mudur, kalıcı mıdır? CHP ile HDP'nin politikalarında son zamanlarda ciddi benzeşme olduğunu hep ifade ettik. Ben bunu Meclis kürsüsünden de söyledim. Gözünüzü kapatın, bir tane konuşmacı dinleyin, birçok CHP'linin konuşmasını HDP'liden ayıramazsınız. Bu Türkiye açısından üzücü bir şeydir. HDP'nin çizgisi bellidir. HDP'nin desteklediği unsurlar bellidir. Oysa CHP, Atatürk'ün kurduğu, milli çizgide olması gereken bir siyasi partidir. Bu uzaklaşmayı görüyoruz. Bu yakınlaşmadan dolayı oy kaybettiğini CHP'nin görmesi lazım."

Usta, yerel seçimlerde ittifak olmayacağını ancak ittifak ruhuyla hareket edilebileceğini sözlerine ekledi.

Toplantıya MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin de katıldı.

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