"Seçim sonuçlarından memnunuz"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Bu seçimlerde iki hedefimiz vardı. Biri Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak, diğeri MHP'yi Meclis'te dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti haline getirmekti. Genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduğumuzu ifade etmemiz lazım." dedi.

Usta, Atakum ilçesinde bir kafede düzenlediği basın toplantısında, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlarını değerlendirdi.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Usta, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Seçimlerin Cumhur İttifakı'nın zaferiyle sonuçlandığını belirten Usta, "Bu seçimlerde iki hedefimiz vardı. Biri Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı yapmak, diğeri MHP'yi Meclis'te dengeleme fonksiyonunu üstlenecek kilit parti haline getirmekti. Genel olarak seçim sonuçlarından memnun olduğumuzu ifade etmemiz lazım." diye konuştu.

"Başarı" kavramının ucunun açık olduğunu, çok daha iyi sonuçlar elde edilebileceğine değinen Usta, "MHP milletvekili sayısını artırmıştır. Daha önemlisi Meclis'te Türkiye'nin ağır sorunlarının aşılmasında önemli fonksiyon üstlenecek konuma gelmiştir. MHP ile ilgili değerlendirme yapanlar çok yanıldı. 'MHP'liler partilerine oy verecek ancak Tayyip Erdoğan'a oy vermeyecekler' şeklinde ifadeler oldu. MHP ile AK Parti'nin aldığı oyları toplayın, Cumhurbaşkanının aldığı oya tekabül eder. MHP'ye oy verenler genel başkanlarının izinden gitmişlerdir." ifadesini kullandı.