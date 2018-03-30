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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 10:42 | Son Güncelleme

2019 Mart ve Kasım aylarında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler öncesinde Erzurum’da AK Parti teşkilatları seçim startını resmen vermiş oldu.Adalet ve Kalkınma Partisi Aziziye İlçe Başkanlığı öncülüğünde önceki gün Büyükşehir ve Aziziye Belediye Başkanları daire Başkanları ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyelerinin katılımı ile Dadaşkent’de seçim startı verilerek vatandaşlardan destek istendi.

2019 Mart ve Kasım aylarında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler öncesinde Erzurum’da AK Parti teşkilatları seçim startını resmen vermiş oldu.
Adalet ve Kalkınma Partisi Aziziye İlçe Başkanlığı öncülüğünde önceki gün Büyükşehir ve Aziziye Belediye Başkanları daire Başkanları ilçe yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyelerinin katılımı ile Dadaşkent’de seçim startı verilerek vatandaşlardan destek istendi. Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Remzi Ertek ile Büyükşehir ve Aziziye Belediye Başkan vekilleri ve yardımcılarının yanı sıra ilçe yönetim kurulu üyelerinin de dâhil olduğu seçim gezisinde vatandaşların sorunları dinlenerek yerinde çözüm bulunması sağlandı. Dadaşkent Milli Egemenlik Caddesi’nde başlatılan gezide vatandaşların ilgisinin de yoğun olduğu görüldü.
Coşkun; Köylerimiz 94 yılda almadığı hizmeti 4 yılda gördü
Seçim startının verilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti iktidarının yerel yönetimlerdeki başarılarına atıfta bulundu. Başkan Coşkun, 69 köy mahallesi bulunan Aziziye ilçesinin en geniş alana sahip olduğunu hatırlatarak hizmetlerin güçlüğüne işaret etti. Tüm güçlükleri aşarak köy mahallelerde adeta devrim yapıldığına dikkat çeken Başkan Coşkun, “Gittiğimiz tüm köylerde vatandaşlarımızı dinliyoruz. Hizmet yönünden adeta çığır açan AK Partili belediyeler standartlarıda yükseltmeyi başarmışlar. Öyle ki artık vatandaşlarımız rutin hizmetlerin ötesinde isteklerde bulunuyorlar. Hayvanları için yaylalarda güneşliklerde tutunda çoban evlerine varıncaya kadar daha önceleri hayal bile edilemeyen hizmet taleplerini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Seçim startı Dadaşkent’den verildi

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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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Seçim startı Dadaşkent’den verildi

Seçim startı Dadaşkent’den verildi
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