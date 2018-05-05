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Seçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleket

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim startını, memleketi Yalova’dan verdi.

Seçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleket

Süheyla GÖZDERELİLER-Berktuğ ÖNCÜ-Mehmet İNAN/YALOVA, (DHA)- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da yapılacak olan seçim startını, memleketi Yalova’dan verdi. Babasının mezarını ziyaret edip, annesi Zekiye İnce'nin elini öperek helallik alan İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Bunların tek derdi var, beni indirmek istiyorlar’ sözlerine de cevap verdi. İnce, "Benim derdim memleket" dedi.
Ankara'daki aday tanıtım töreninin ardından dün akşam saatlerinde memleketi Yalova'ya gelen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, burada havai fişek gösterileriyle karşılandı. Geceyi, kent merkezine bağlı Elmalı Köyü'ndeki evinde geçiren Muharrem İnce, sabah da aynı köydeki baba ocağına geçti. Muharrem İnce, annesinin elini öpüp, helallik istedi. Annesi Zekiye İnce de, "Allaha emanet ol oğlum” dedi. İnce, daha sonra ise babası Şerif İnce’nin köydeki mezarın ziyaret etti. Babasının mezarı başında duan eden Muharrem İnce, “Baba bugünü görmeni isterdim” diyerek gözyaşı döktü.
ÜLKÜCÜ ESPRİSİ
Muharrem İnce, daha sonra köydeki evine geçerek aile bireyleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Ailesini tanıtan İnce, burada bir de espri yaptı. İnce, eşi Ülkü İnce’yi de tanıtırken “Eşim Ülkü. Yani Bahçeli bana laf söylüyor ama, ben aslında ülkücüyüm. Hatta 35 yıllık ülkücüyüm” dedi.
'BENİM DERDİM MEMLEKET'
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Muharrem İnce, şöyle konuştu:
"Bugün 3 grup başkanvekilimiz Yüksek Seçim Kurulu’na gittiler. Sayın Altay, Sayın Özel ve Sayın Özkoç, benim cumhurbaşkanlığı adaylık dosyamı teslim ettiler. Mal varlığımı da verdim. Mal varlığımı pazartesi basınla da paylaşacağım. Herkes bilsin, neyim var, neyim yok. 5 yıl sonra sadece kendimin değil, sadece yasaların öngördüğü eş ve bakmakla yükümlü olduğum çocuk değil, bütün ailenin, bütün sülalelin mal varlığını yeniden veririm. Zenginleşmeyeceğime, derdimin Tayyip Erdoğan’ı indirmek olmadığını buradan ilan ediyorum. ‘Bunların tek derdi var, beni indirmek istiyorlar’ diyor ya. Hayır, benim tek derdim o değil. Benim derdim memleket. Ben doları indirmek istiyorum, euroyu indirmek istiyorum, enflasyonu indirmek istiyorum, işsizliği indirmek istiyorum, benzin fiyatlarını, Bağ-Kur primlerini indirmek istiyorum. Bana ne Tayyip Erdoğan’dan. Benim derdim memleket.”

FOTOĞRAFLI

Seçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleketSeçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleketSeçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleketSeçim startını Yalova'dan veren İnce: Benim derdim memleket

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