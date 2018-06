"Seçim, yapacağız diyenlerle yıkacağız diyenler arasında"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şunu unutmayın, bu seçim, 'Yaptık, yaparsa yine AK Parti yapar.' diyenlerle, 'Yıkacağız, yaptırmayacağız, ne gerek var.' diyenler arasında geçecek." dedi.

Çavuşoğlu, Seyhan Bulvarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, dün Çin'de olduğunu, bu sabaha doğru geldiğini belirterek, "Çin'deki vatandaşlarımızın da Uygur Türklerinin de sizlere selamlarını getirdim." diye konuştu.

Dünyanın her yeriyle ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını, Çin'in de bunlardan biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, geçen yıla göre bu yılın ilk 4 ayında Çin'den gelen turist sayısının da 2 kat arttığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıldır millete hizmetkarlık yaptıklarını, Antalya'nın her köşesine hizmet götürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Sizler de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, her zaman yanımızda oldunuz. Demokrasinin beşiği Antalya Türkiye'nin geçtiği kritik süreçlerde her zaman sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yanında olmuştur. Sizlerle çok önemli, çok zor sınamalardan geçtik. 16 yıldır bu sınamalar bizim esasen ne kadar güçlü, ne kadar büyük bir millet olduğumuzu göstermiştir." dedi.