"Seçim, yapacağız diyenlerle yıkacağız diyenler arasında"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Şunu unutmayın, bu seçim, 'Yaptık, yaparsa yine AK Parti yapar.' diyenlerle, 'Yıkacağız, yaptırmayacağız, ne gerek var.' diyenler arasında geçecek." dedi. Çavuşoğlu, Seyhan Bulvarı'nda düzenlenen mitingdeki konuşmasında, dün Çin'de olduğunu, bu sabaha doğru geldiğini belirterek, "Çin'deki vatandaşlarımızın da Uygur Türklerinin de sizlere selamlarını getirdim." diye konuştu. Dünyanın her yeriyle ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını, Çin'in de bunlardan biri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, geçen yıla göre bu yılın ilk 4 ayında Çin'den gelen turist sayısının da 2 kat arttığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 16 yıldır millete hizmetkarlık yaptıklarını, Antalya'nın her köşesine hizmet götürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Sizler de bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, her zaman yanımızda oldunuz. Demokrasinin beşiği Antalya Türkiye'nin geçtiği kritik süreçlerde her zaman sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının yanında olmuştur. Sizlerle çok önemli, çok zor sınamalardan geçtik. 16 yıldır bu sınamalar bizim esasen ne kadar güçlü, ne kadar büyük bir millet olduğumuzu göstermiştir." dedi.

AK Parti hükümetleri döneminde Antalya'ya yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, kentin her yerine yollar yapıldığını, Mersin-Antalya sahil yolunun bitmek üzere, Burdur-Antalya-Alanya ve Denizli-Antalya otoyolunun da ihaleye hazır olduğunu bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Korkuteli-Elmalı arasına çok güzel bir duble yol yapıldığını, Korkuteli-Bucak yolunun başladığını, Elmalı-Finike yolunun tamamlandığını, en kısa zamanda da Elmalı-Kaş-Gömbe-Kalkan yoluna başlanacağını dile getirdi. Yeni yol projeleriyle Antalya'nın her yerinin şantiye olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Yaparsa yine AK Parti yapar diyoruz. Bizim bu yaptıklarımız diğer siyasi partilerin ve adaylarının hayali bile olamaz. Şunu unutmayın bu seçim, 'Yaptık, yaparsa yine AK Parti yapar.' diyenlerle, 'Yıkacağız, yaptırmayacağız, ne gerek var.' diyenler arasında geçecek." diye konuştu. - Batı Antalya'ya havalimanı Antalya merkez ve Gazipaşa'da birer havalimanı bulunduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, yılda 5 milyon yolcu kapasiteli Batı Antalya Havalimanı'nın Kaş-Demre arasına yapılacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Eskişehir-Burdur-Antalya ve Kayseri-Konya-Antalya olmak üzere 2 raylı sistem hattı projesi bulunduğunu belirterek, raylı sistemin Kayseri'den Kars'a, Kars'tan da Azerbaycan Bakü'ye kadar bağlanacağını dile getirdi. Çavuşoğlu, "İşte Türkiye'nin vizyonu artık sınırlarımıza sığmıyor." dedi. Antalya'da spordan sosyal bilimlere, imam hatipten güzel sanatlara, teknik liselerden fen liselerine kadar her türden lise bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu, Antalya'da 5 olan üniversite sayısını da 10'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Çavuşoğlu, kente 16 yılda çok sayıda hastane yapıldığını, bin yataklı şehir hastanesi temelinin 6 Temmuz 2018 tarihinde atılacağını, yer problemi halledildikten sonra söz konusu hastanenin yatak kapasitesinin bin 500'e çıkarılacağını kaydetti. Kentin sağlık turizminde şu anda İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığına işaret eden Çavuşoğlu, hedeflerin İstanbul'u da geçerek birinci sıraya yerleşmek olduğunu dile getirdi. - Turizmde hedef Türkiye'ye 2002 yılında gelen toplam yabancı turist sayısının yaklaşık 13 milyon, Antalya'ya ise 3,5 milyon kişi düzeyinde olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "2018'de inşallah Antalya'ya 14 milyondan fazla turist gelecek. Mayıs ayında geçen yıla göre yüzde 45 artış oldu. Turizme çok önem veriyoruz. Türkiye'de 40 milyon turiste doğru gidiyoruz. 2023 yılında hedefimiz 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri. İnşallah bunu da başaracağız." dedi.

24 Haziran seçimlerinin önemine de değinen Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Bu seçim kimler arasında geçiyor? Bu seçim, terörle mücadele edenlerle teröristleri, dağlarında, inlerinde gömenlerle; teröristlerin güdümünde olanlar, FETÖ'nün, PKK'nın güdümünde olanlar arasında geçecektir. Bunu unutma Antalya. Bu seçim tüm zorluklara karşı dik duranlarla, teslimiyetçi olanlar arasında geçecektir. Önümüzdeki süreçlerin kolay olmayacağını söyledim. Şimdi sıra geldi Kandil'e. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka bu mücadeleyi verebilecek bir lider, bir aday var mı? Türkiye Cumhuriyeti dünyadaki mazlumların ve ümmettin umudu olmuştur. Kudüs'ün, Filistin'in umududur. İçeride ve dışarıda Kudüs davasına, Filistin'e sayın Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarından başka sahip çıkacak lider var mı, görüyorsunuz. O yüzden biz olmazsak Kudüs davasına, Filistin'e kimse sahip çıkamaz. İki gün önce Birleşmiş Milletler'de Filistin'le ilgili kararı çıkarttık mı? Hem de ABD'nin tüm baskılarına rağmen. Bir önceki oylamada da karşımıza çıktılar, derslerini aldılar. Şimdi de çıktılar, yine derslerini aldılar. BM'ye 'Senin sistemin yanlış, senin reforma tabi tutulman lazım.' diyen bir lider var mı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başka? Şimdi 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun.' diyorlar. İçeridekiler de bunu söylüyor. 'Recep Tayyip Erdoğan gitsin de isterse Türkiye yıkılsın.' diyorlar. En azından dışarıdakiler gerçekçi, anket yaptırıyorlar, gerçekleri görüyorlar ve tekrar bize sarılıyorlar."