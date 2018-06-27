"Seçimde hile kuşkusunu canlı tutmak çok yanlış"

Kendisinin CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, 2011 ve 2014 seçimlerinde, yine seçim sonuçlarıyla ilgili merkez oluşturduklarını hatırlatan Halıcı, "2011 ve 2014 seçimlerinde hiçbir hile tespit etmedik" diye konuştu. Halıcı, o dönemlerde de sandık başlarından elde ettikleri ıslak imzalı tutanaklarla, YSK sonuçlarının örtüştüğünü anlattı.

24 Haziran seçimlerinde de her seçimde olduğu gibi "şaibe" ve "hile" iddialarının ortaya atıldığını belirten Halıcı, yenilgi kabul edilmediği sürece, başarısızlık sebeplerinin üzerine gidilemeyeceğini söyledi.

- Futbol benzetmesi

Şaibe iddialarını "başarısızlığa mazeret" olarak değerlendiren Halıcı, "Futbolla siyaset birbirlerine çok benzer aslında. Futbolda yenilen takım en çok kime saldırır? Hakeme saldırır, seçimin de hakemi YSK. O yüzden kaybedenler hep YSK'ye veya başkasına saldırıyor." diye konuştu.

Emrehan Halıcı, önerilerini ise şu şekilde sıraladı:

"Muhalefetin seçimlerde hile olabilir kuşkusunu canlı tutması çok yanlış. Yapılması gereken, tüm önlemleri almak, kuşku değil güven yaratmaktır. Bilişim konusunda YSK'yi eleştirmek yerine attığı olumlu adımlar desteklenmelidir.YSK'nin önerimizi uygun bularak sandık sonuçlarını partilerle paylaşması çok önemlidir. YSK'nin bir adım daha atmasını ve seçim gecesi sandık sonuçlarını yurttaşlarla da paylaşmasını öneriyorum. Bu gerçekleşmediği sürece de partilerin YSK'den aldıkları sandık sonuçlarını yurttaşların denetimine açmalarının çok gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatıyorum. Dediklerim gerçekleşirse seçimlerde bilişim hilesinden bahsetmek mümkün olmayacaktır."