CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye'de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum." dedi.

İnce, Yalova'nın merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mitinglerinde yakında aksiyon planını anlatacağını, bir hafta, bir ay, 100 gün ve bir yılda yapacaklarını açıklayacağını belirten Muharrem İnce, "Ben Anayasa Mahkemesine başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanının da Erdoğan'ı ya da başkalarını, herhangi birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim intikam değil. Derdim devri sabık yaratmak değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşması için çalışacağım." diye konuştu.

İnce, sandık güvenliğiyle ilgili soruya, "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye'de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum." yanıt verdi.