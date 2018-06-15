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"Seçimde sandıklara sahip çıkacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.06.2018 17:38 | Son Güncelleme

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye'de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye'de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum." dedi.

İnce, Yalova'nın merkeze bağlı Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mitinglerinde yakında aksiyon planını anlatacağını, bir hafta, bir ay, 100 gün ve bir yılda yapacaklarını açıklayacağını belirten Muharrem İnce, "Ben Anayasa Mahkemesine başkan seçilmeyeceğim. Bu seçimde yargıç da olmayacağım. Ben Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Cumhurbaşkanının da Erdoğan'ı ya da başkalarını, herhangi birini yargılamak gibi bir görevi yoktur. Derdim intikam değil. Derdim devri sabık yaratmak değildir. Ben bağımsız bir yargı oluşması için çalışacağım." diye konuştu.

İnce, sandık güvenliğiyle ilgili soruya, "Seçimde sandıklara sahip çıkacağız. Bunun örneği var. Bunun en güzel örneği Yalova seçimleridir. Yalova seçimlerinde ne yaptıysak, aynısını Türkiye'de yapacağız. Milletimizin hiç kuşku duymamasını istiyorum." yanıt verdi.

Suruç'ta yaşanan olaylarla ilgili yöneltilen soruya da yanıt veren İnce, "Üzüldüm. Olmaması lazım bu tür olayların ama ayrıntıları da öğreneceğim. Üzgünüm. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bunların olmaması lazım." dedi.

- "Parti rozeti taşımıyorum artık"

Seçilmesi halinde hiç kimseyi dışlamadan cumhurbaşkanlığı görevini yapacağını anlatan Muharrem İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başörtülü-başörtüsüz, sağcı-solcu, Türk-Kürt, Alevi-Sünni, CHP'li-AK Parti'li hiç fark etmez. Bu konuda kararlıyım. 4 Mayıs'ta rozetimi çıkarmıştım zaten. Parti rozeti taşımıyorum artık. Türk bayrağı taşıyorum. Bu konuda 16 yıldır toplumu geren, kamplaştıran, bölen bir Erdoğan var. Ben bunun tam tersi kucaklayan bir cumhurbaşkanı olacağım. Bunu göreceksiniz. Yani cumhurbaşkanı yardımcılarımda göreceksiniz, bakanlar kurulunda göreceksiniz, kabineyi açıkladığımda göreceksiniz. Kucaklayan bir cumhurbaşkanı."

- "Güven veren bir Türkiye"

Türkiye'nin nefes almayı, barışmayı ve huzuru istediğini kaydeden İnce, "Türkiye, dövizin, faizlerin düşmesini istiyor. Güven veren bir Türkiye. Yorgun bir adam değil, bağıran çağıran bir adam değil, genç biri, taze kan Türkiye'yi rahatlatacaktır hatta bölgeyi rahatlatacaktır, belki dünyayı rahatlatacaktır. Meydanlarda bağırmayan, dış politikayı radikal söylemlerle değil de akılcı, ayakları yere basan dış politika. Bunları yapabilen bir Türkiye Cumhurbaşkanı bir anda piyasalara güven verecektir. Üretim artacaktır, faizler düşecektir. Bunu hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı seçilemezseniz mücadelenizi nasıl sürdüreceksiniz?" şeklindeki soruya da "Siyaseti bırakacak halim yok. Ben seçileceğime inanıyorum, bunu görüyorum. Merak etmeyin. Bu soruyu sormanıza gerek yok." karşılığını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yalova

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