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Seçimden 8 gün sonra Ankara'da gizli görüşme!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında beklenen görüşme 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinden 8 gün sonra dün akşam Ankara’da bir otelde gerçekleşti. Eşlerin de katıldığı yemeğin gizli olarak yapıldı. Otelin personel kapısını kullanarak otelden çıkan Kılıçdaroğlu ve İnce’nin görüşmesi 3 saat sürdü.

Seçimden 8 gün sonra Ankara'da gizli görüşme!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam Ankara Marriot Otel'de bir araya geldi. Görüşmeye Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İnce'nin eşi Ülkü İnce de katıldı. Kılıçdaroğlu ve İnce, 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu. Görüşmenin sona ermesinin ardından ikili bir açıklama yapmadı. Saat 20.00'de başlayan görüşme, saat 23.00'de sona erdi.

Teşekkür turlarına Erzurum’dan başlayacak olan İnce yola çıkmadan Kılıçdaroğlu ile buluştu. Kılıçdaroğlu-İnce yemeği gizli tutuldu. Son ana kadar yemeğin nerede yapılacağı saklandı. Ancak randevunun yeri netleşince, gazeteciler otele alınmadı. İnce ve Kılıçdaroğlu ile eşleri de otele arka kapıdan kimseye görünmeden giriş yaptı. Yemek sonrası da yine personel kapısından vedalaşıp ayrıldılar.

İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce, "24 Haziran'da kaybederseniz ne yapacaksınız?" sorusuna "Ola ki seçimi kaybedersem asla Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısına aday olarak çıkmam. Hatalarını söylerim ama karşısında aday olmam. Vefasız insan değilim" demişti.

İnce'nin partisinin üzerinde oy oranına ulaşması sonrası CHP'de kurultay tartışması yaşanmıştı. İnce, "Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duymayacaksınız" açıklamasında bulunmuştu. Görüşmede kurultay tartışmaları, seçim sonuçları ve yerel seçimler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

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