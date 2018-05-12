MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, "Allah'ın izniyle, yüce Türk milletinin ferasetine, milli şuuru özümsemiş yapısına güvenerek bu seçimden alnımızın akıyla çıkacağımızı biliyoruz." dedi.

Depboylu, partisinin Aydın İl Başkanlığı'nda milletvekili aday adaylarının tanıtımı için düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Türkiye'nin bir erken seçime gittiğini belirten Depboylu, "Şartlar bunu gerektirdi. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti içten ve dıştan terör örgütleriyle birlikte dış mihraklar tarafından kuşatılarak tehdit ve tehlikelerin devam ettiği bir süreçte ilerliyordu. Bu süreç içerisinde yönetim sistemini de tam anlamıyla oturtarak Türkiye'nin daha güçlü kılınması gerekiyordu. Devletimizi, milletimizi zayıflatmaya ve bölmeye çalışan bu mihraklara da gereken dersin verilmesi gerekiyordu." diye konuştu.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısında bulunduğuna değinen Depboylu, "Tüm dünya biliyor ki MHP Mecliste var olduğu sürece, Türk siyasetinde güçlü olduğu sürece, Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse yıkamaz. Vatanı kimse bölemez. Çok şükür bu planlar, oyunlar da bozuldu. Şimdi son oyunun bozulacağı süreç, sandığa gidilecek gündür. Allah'ın izniyle yüce Türk milletinin ferasetine, milli şuuru özümsemiş yapısına güvenerek bu seçimden alnımızın akıyla çıkacağımızı biliyoruz." ifadesini kullandı.

Program, milletvekili aday adaylarının tanıtılmasının ardından son buldu.

