HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Seçimi gümbür gümbür kazanacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 13:31 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: -"Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim" - "Güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda güçlü Meclis için hedef 24 Haziran. Allah'ın izniyle seçimi gümbür gümbür kazanacağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesindeki pazar yerinde düzenlenen DSİ İscehisar Seydiler Beldesi Taşkın Kontrol Tesisi Temel Atma Töreni'nde, Afyonkarahisar'da 100 yılda yapılamayacak yatırımları yaptıklarını bildirdi.

Geçmişte, baraj ve göletlerin sayısının bir elin parmağını geçmediğini belirten Eroğlu, "Şimdi tam 76 baraj ve gölette destan yazıyoruz. Her tarafı suluyoruz. Sırf sulamalardan dolayı o kadar çok para kazanıyor ki çiftçilerimiz. Şu ana kadar 533 bin dekar araziyi sulamaya açmışız ve çiftçilerin cebine yılda 586 milyon liradan fazla para giriyor." ifadesini kullandı.

Eroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerin önemine değinerek, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim. Güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda güçlü Meclis için hedef 24 Haziran. Allah’ın izniyle seçimi gümbür gümbür kazanacağız." dedi.

- "Batı bu milleti yok etmek istiyor"

Seçimlerin hayırlara vesile olmasını, milletin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını dileyen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü milletimizle çok uğraşan var. Batı bu milleti yok etmek istiyor ama onların topu tüfeği varsa bizim de Allah'ımız var. Gönül coğrafyamızın bizden beklentileri var. Diyorlar ki; 'sizler son kalesiniz' Balkanlardaki, Bosna Hersek'teki insanlar; 'Tarih sizi çağırıyor.' diyor. Afrika'daki insanlar bizden bekliyoruz. Mazlum milletler bizden bekliyor. Gönül coğrafyamız Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar bizden bekliyor. Dolayısıyla bizim dimdik ayakta durmamız lazım ve büyük hedeflerimizi mutlaka gerçekleştirmemiz lazım. Hedef 2023. Türkiye hazır, İscehisar hazır."

Bakan Eroğlu, daha sonra DSİ tarafından inşa edilecek taşkın kontrol tesisi ile Baddal Aygün Anadolu Lisesi Spor Salonu ve 30 yataklı Devlet Hastanesinin temelini attı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Hatice Dudu Özkal, İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERDiyeti bozduDiyeti bozdu
Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dediKılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi
"Bu, milletin iradesine ambargo koymaktır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

Muharrem İnce’den çok konuşulacak tepki! Resti çekti

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

İlginizi Çekebilir

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

Muharrem İnce'den 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel için flaş sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

Reuters duyurdu! 24 Haziran'da Erdoğan seçilirse...

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Diğer Haberler
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

Deniz Baykal GATA'ya sevk edildi! Baykal'ın son sağlık durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.