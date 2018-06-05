AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim." dedi.

Eroğlu, Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Seydiler beldesindeki pazar yerinde düzenlenen DSİ İscehisar Seydiler Beldesi Taşkın Kontrol Tesisi Temel Atma Töreni'nde, Afyonkarahisar'da 100 yılda yapılamayacak yatırımları yaptıklarını bildirdi.

Geçmişte, baraj ve göletlerin sayısının bir elin parmağını geçmediğini belirten Eroğlu, "Şimdi tam 76 baraj ve gölette destan yazıyoruz. Her tarafı suluyoruz. Sırf sulamalardan dolayı o kadar çok para kazanıyor ki çiftçilerimiz. Şu ana kadar 533 bin dekar araziyi sulamaya açmışız ve çiftçilerin cebine yılda 586 milyon liradan fazla para giriyor." ifadesini kullandı.

Eroğlu, 24 Haziran'daki seçimlerin önemine değinerek, "Bu seçimler çok önemli. Çünkü basit bir seçim değil. Milletimizin kaderini, istiklalini, istikbalini belirleyecek olan önemli bir seçim. Güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı zamanda güçlü Meclis için hedef 24 Haziran. Allah’ın izniyle seçimi gümbür gümbür kazanacağız." dedi.