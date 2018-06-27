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"Seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması, yüzde 5'e göre yapıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 15:19 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: - "(24 Haziran akşamı CHP'den yapılan 'seçimin ikinci tura kaldığı' açıklamaları) Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü" - "Seçim günü 18.45'te daha veriler yeni yeni geliyordu bize. Adil Seçim Platformu ise diğer partilerin verilerinin gelmesini beklediği için sonuçları 21.00'den sonra açıklamaya başladı. Diğer siyasi partilerin gönderdiği veriler, eksiklik olunca girilen sonuçlarda da gecikme yaşandı" - "CHP'nin kendi iç sisteminde hiçbir sorun yaşanmadı. Bizim örgütlerimiz sonuçları sorunsuz bir şekilde girmeyi başardı"

MEHMET TOSUN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 24 Haziran akşamı partisinden yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamalarına ilişkin, "Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü." dedi.

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Adıgüzel, AA muhabirine, partisinin ve "Adil Seçim Platformu"nun açıkladığı seçim verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçimde, CHP'nin kendi iç yapısı içinde oluşturduğu mobil ve internet tabanlı sisteminin kusursuz bir şekilde çalıştığını belirten Adıgüzel, parti örgütlerinin girdiği veriler doğrultusunda, gece saatlerinde oy oranlarının büyük bir kısmını gördüklerini ifade etti.

Özellikle büyük şehirlerde yüzde 100'e yakın sonuçlar aldıklarını anlatan Adıgüzel, yakın zamanda, analiz etmek isteyen kurum ve kuruluşlara kullandıkları seçim sisteminin sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi.

Sistemlerinde yaşanan bazı aksaklıkları tespit ederek, bunları çözme noktasında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Adıgüzel, şu değerlendirmede bulundu:

"Seçim günü oyların girilmesinde yaşanan aksaklığın en büyük sebebi, CHP dışındaki partilerden veri gelmesinde yaşanan sorunlar oldu. Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. Veriler, yüzde 10'a ulaştığında da yine aynı ihtimal devam etti ama sandıklar açıldıkça farklı sonuçlar gelmeye başladı. Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü."

Partisinin seçim sonuçlarını yakından takip ederek, gerekli analizleri yaptığını belirten Adıgüzel, Osmaniye, Kahramanmaraş, Burdur gibi illerde küçük farklarla milletvekili çıkardıklarını kaydetti.

- "Adil Seçim Platformu'nda bazı aksaklıklar yaşandı"

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezi'nin dışında seçimi ayrıca "Adil Seçim Platformu"nun da takip ettiğini aktaran Adıgüzel, "Diğer partilerden gelen verilerde sıkıntılar olduğu için Adil Seçim Platformu'nun girdiği sonuçlarda bazı aksaklıklar yaşandı. CHP'nin kendi iç sisteminde hiçbir sorun yaşanmadı. Bizim örgütlerimiz sonuçları sorunsuz bir şekilde girmeyi başardı." dedi.

Adıgüzel, Adil Seçim Platformu'nun kaynaklarının CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP ve "Oy ve ötesi" gibi yapıların bulunduğunu belirterek, seçim sonuçları belli olduktan sonra CHP'nin ve Adil Seçim Platformu'nun girdiği verilerin aynı olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Seçim sonuçlarının açıklanması için 18.45'in çok erken bir saat olduğunu kaydeden Adıgüzel, "Seçim günü 18.45'te daha veriler yeni yeni geliyordu bize. Adil Seçim Platformu ise diğer partilerin verilerinin gelmesini beklediği için sonuçları 21.00'den sonra açıklamaya başladı. Diğer siyasi partilerin gönderdiği veriler de eksiklik olunca girilen sonuçlarda gecikme yaşandı." diye konuştu.

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24 haziran Adil Seçim Platformu CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel Genel Başkan Yardımcımız Bülent Tezcan ikinci tur

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