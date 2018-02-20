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"Seçimin kazananı AK Parti olmuştur"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2018 09:47 | Son Güncelleme

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bismil İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Kızılkaya, seçimin tek kazananının AK Parti ve davaları olduğunu söyledi.AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, 18 Şubat’ta yapılan 6.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bismil İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Kızılkaya, seçimin tek kazananının AK Parti ve davaları olduğunu söyledi.
AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, 18 Şubat’ta yapılan 6. olağan kongresinin ardından bir açıklama yaptı. Kongrede 373 delegenin kullandığı oylardan 219’unu alarak AK Parti Bismil İlçe Başkanlığına seçilen Mehmet Kızılkaya, yaptığı açıklamada bunun bir yarış olmadığını, sadece bir hizmet devir teslimi olduğunu dile getirdi. Kızılkaya, "Zira bu seçimin tek bir kazananı olmuştur ve bu da AK Parti ve davamız olmuştur. Fark gözetmeksizin120 bin nüfuslu Bismil ilçemizin tamamına hizmet edip hizmetimizin her haneye ulaşmasını sağladığımız vakit, kutuplaşma ve ayrıştırma ile olmayan birlik ve beraberlik içerisinde büyük Ak Türkiye’ye doğru gitmeyi hedeflemekteyiz. Bu realitede bilinsin ki bizim tek bir gayemiz var, o da120 bin nüfuslu ilçemize kusursuz bir şekilde hizmet etmek ve Ak Partidava partisi olduğunu ve hizmetlerini anlamak olacaktır. 2019‘daki seçimlerde ise diğer siyasi partilerin aramızdaki fark ortaya çıkacaktır, girmediğimiz tek bir hane kalmayacaktır. İlçemizden herkesimden oy alacağız. Bizleri bu göreve layık gören değerliBismilli hemşehrivekardeşlerimize teşekkür ederim" dedi.

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