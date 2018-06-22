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"Seçimle gelmiş olmak suç işleme özgürlüğü vermez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 22:54 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki: "Bir yere seçimle gelmiş olmak suç işleme özgürlüğü vermez. Selahattin Demirtaş iç savaş çığırtkanlığı yaptığı için içeride"

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bir yere seçimle gelmiş olmak suç işleme özgürlüğü vermez. Selahattin Demirtaş iç savaş çığırtkanlığı yaptığı için içeride." dedi.

Özhaseki, Kayseri Sanayi Odasının (KAYSO) haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, PKK'nın Türkiye'nin başına uzun yıllar boyunca bela olduğunu ancak bu örgütün de üstesinden gelindiği söyledi.

Son yıllarda yapılan operasyonlarla PKK'nın büyük darbe aldığını hatıratan Mehmet Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bunlar bazı illerimizde hendekler kazdılar. Bu hendeklerden sonra öz yönetim ilan ettiler. 23 vilayeti istediler. Ne yapalım? Belaya kalmayalım diye verelim mi? Biz ne yaptık? O katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara gömdük. Şehirler, ilçeler, dağlar temizlendi. Hem de bunlarla kendi silahlarımızla mücadele ediyoruz. İstediğimiz silahları bize satmıyorlar. Paramızla silah alamadık. Artık Güneydoğu'dan bunlara destek yok. Çünkü devletin yatırımlarını gördü vatandaş."

Özhaseki, son yıllarda CHP'nin PKK ve HDP'ye açık bir şekilde destek verdiğini savundu.

Terör örgütünün uzantısı partinin anamuhalefetin desteğiyle Meclise kadar geldiğini dile getiren Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

"En önemli televizyonlarda bunların liderleri sazlar çaldı. Cumhuriyet gazetesi PKK'lılarla röportaj yaptı, bunları 'çiçek çocuk' olarak göstermeye çalıştı. Güya bu katiller o kadar çevreciymiş ki yere izmarit bile atmazlarmış. Yiğitlerimizi vuruyor bu insafsızlar. Bunlar katil. Yere izmarit atsa ne olur, atmasa ne olur. Benim evlatlarımı vuruyor bunlar. Şimdi onların liderleri içeride. Bir kampanya başlattılar. 'Cumhurbaşkanı adayı içeride mi olur' diyorlar. Suç işlediyse içeride olur. Çünkü iç savaş çığırtkanlığı yaptı. Bunu seyredemeyiz. "

Bakan Özhaseki, Demirtaş'ın tutukluluğuna da değinerek, şöyle konuştu:

"Kayyumlar atıyoruz, CHP yine 'tek adamlık geliyor, diktatörlük geliyor, seçimle iş başına gelen gönderilir mi?' diye atlıyor yine. Bunların hesaplarını inceledim. Bunların tek hesapları, devletin belediyeye gönderdiği parayı dağa göndermek. Her başkanın arkasında 3 tane PKK'lı oturuyor. Parayı toplayıp dağa yolluyorlar. Para geliyor niye yapmıyorsunuz? Devlet her ile olduğu gibi bunlara da para yolluyor ama hizmet yok. Elbette el koyacağız. Bir yere seçimle gelmiş olmak suç işleme özgürlüğü vermez. Selahattin Demirtaş iç savaş çığırtkanlığı yaptığı için içeride. Bizim belediye başkanımız yıllar önce görevden alındı. O zaman da insanlar sokağa mı çıktı? O zamanlar bize bu zulümleri yaptılar."

Türkiye'nin bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ettiğini, diğer taraftan da büyümeye çalıştığını anlatan Özhaseki, "Bu terör örgütlerinden biri bile Avrupa ülkelerinden birinin başında olsa kafalarını kaldıramazlar. Fransa'da 2 yıl önce bir saldırı oldu, ülke o günden beri OHAL'le yönetiliyor. Geçen gün bir toplantı için gittim, her yer asker kaynıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin beka sorunu yaşadığını ve Cumhur İttifakı'nın bu sorunu ortadan kaldırmak için kurulduğunu dile getirdi.

24 Haziran seçimlerinin Türkiye açısından önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Mehmet Özhaseki, seçimlerin sorunsuz geçmesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.

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Bakan Özhaseki Kayseri

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