"Bunlar bazı illerimizde hendekler kazdılar. Bu hendeklerden sonra öz yönetim ilan ettiler. 23 vilayeti istediler. Ne yapalım? Belaya kalmayalım diye verelim mi? Biz ne yaptık? O katiller sürüsünü kazdıkları çukurlara gömdük. Şehirler, ilçeler, dağlar temizlendi. Hem de bunlarla kendi silahlarımızla mücadele ediyoruz. İstediğimiz silahları bize satmıyorlar. Paramızla silah alamadık. Artık Güneydoğu'dan bunlara destek yok. Çünkü devletin yatırımlarını gördü vatandaş."

Terör örgütünün uzantısı partinin anamuhalefetin desteğiyle Meclise kadar geldiğini dile getiren Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

"En önemli televizyonlarda bunların liderleri sazlar çaldı. Cumhuriyet gazetesi PKK'lılarla röportaj yaptı, bunları 'çiçek çocuk' olarak göstermeye çalıştı. Güya bu katiller o kadar çevreciymiş ki yere izmarit bile atmazlarmış. Yiğitlerimizi vuruyor bu insafsızlar. Bunlar katil. Yere izmarit atsa ne olur, atmasa ne olur. Benim evlatlarımı vuruyor bunlar. Şimdi onların liderleri içeride. Bir kampanya başlattılar. 'Cumhurbaşkanı adayı içeride mi olur' diyorlar. Suç işlediyse içeride olur. Çünkü iç savaş çığırtkanlığı yaptı. Bunu seyredemeyiz. "

Bakan Özhaseki, Demirtaş'ın tutukluluğuna da değinerek, şöyle konuştu:

"Kayyumlar atıyoruz, CHP yine 'tek adamlık geliyor, diktatörlük geliyor, seçimle iş başına gelen gönderilir mi?' diye atlıyor yine. Bunların hesaplarını inceledim. Bunların tek hesapları, devletin belediyeye gönderdiği parayı dağa göndermek. Her başkanın arkasında 3 tane PKK'lı oturuyor. Parayı toplayıp dağa yolluyorlar. Para geliyor niye yapmıyorsunuz? Devlet her ile olduğu gibi bunlara da para yolluyor ama hizmet yok. Elbette el koyacağız. Bir yere seçimle gelmiş olmak suç işleme özgürlüğü vermez. Selahattin Demirtaş iç savaş çığırtkanlığı yaptığı için içeride. Bizim belediye başkanımız yıllar önce görevden alındı. O zaman da insanlar sokağa mı çıktı? O zamanlar bize bu zulümleri yaptılar."