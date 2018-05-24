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"Seçimler, 'ekonomi darbe girişimi' nedeniyle erkene alındı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 21:07 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Akçay: - "Seçimin erkene alınmasının sebeplerinden birisi bu ekonomik darbe girişimleridir. Bu ufukta görünüyordu. Son 2-3 gündür yaşananlarda zaten bunu daha net gösteriyor ve haklılığını ortaya koyuyor"

MANİSA (AA) - MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin erkene alınmasının sebebininin "ekonomik darbe girişimi" olduğunu söyledi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, belediye başkanlığını ve esnafları ziyaret eden Akçay, vatandaşlardan seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek vermelerini istedi.

Dünya’da meydana gelen ekonomik dalgalanmanın, seçim arifesinde acaba Türkiye’de de tetikleyebilir miyiz diyerek hamleler yapıldığı belirten Akçay, 1994 ve 2001 yıllarında da bu hamlelerin yapıldığı vurguladı.

Akçay, seçimlerin erkene alınmasındaki sebeplerden birsinin de son günler yaşanan ekonomik darbe girişiminin olduğuna işaret ederek, şunları ifade etti:

"Bu ufukta görünüyordu. Bu oyun göründüğü için, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli de seçimlerin erkene alınmasının ülkemiz açısından faydalı olacağını ifade etti. Son 2-3 gündür yaşananlarda zaten bunu daha net gösteriyor ve haklılığını ortaya koyuyor.”

Ekonomi yönetiminin, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'yle daha iyi bir hala geleceğini belirten Akçay “Çok başlılıktan kurtulan yürütme erki, daha iyi bir ekonomi yönetimini ortaya koyacaktır.” dedi.

Akçay’a, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, Belediye Başkanı Turgay Şirin ve partililer eşlik etti.

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Erkan Akçay manisa milletvekili MHP Grupbaşkanvekili

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