Seçimler sonrası İtalya çıkmazda

İtalya’da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması ülkeyi çıkmaza soktu.

İtalya, Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerde hiçbir parti ya da ittifakın hükümet kurmaya yetecek sayıya ulaşamaması nedeniyle olası koalisyon ihtimallerini tartışıyor. Ana politik güçlerden sadece 5 Yıldız Hareketi koalisyona açık olduğunu açıklarken, seçimi kaybedenlerden Demokrat Parti’nin lideri eski Başbakan Matteo Renzi’nin istifasını hükümet kurulduktan sonra vereceğini açıklaması da koalisyon konusundaki belirsizliği arttırdı.

Merkez sağ Cumhurbaşkanı’ndan görev bekliyor

Sağ koalisyon içinde en çok oyu alan parti konumuna yükselen Lega Nord’un başbakan adayı ve lideri Matteo Salvini merkez sol ile koalisyona kapıları kapatmayacaklarını belirtti. Ancak Salvini, sol kanadın kendi politikalarını kabul etmeleri beklediğinin altını çizdi. Salvini, 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona ise yeşil ışık yakmazken hareketin lideri Di Maio ile ülkenin geleceği hakkında zıt fikirlere sahip olduklarını ifade etti.

Seçimlerin ardından Salvini ile bir araya gelen Haydi İtalya Partisi Genel Başkanı Silvio Berlusconi buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın hükümet kurma görevini merkez sağ koalisyonuna vermesi gerektiğini söylemişti. Bugün de bir video mesaj yayınlayan Berlusconi merkez sağın birleştirici unsuru ve yönetmeni olacağının altını çizdi ve Cumhurbaşkanı’nın dengeli tutumuna ve bilgeliğine güvendiğini ifade etti.

Çoğunluk elde edebilmek için Temsilciler Meclis’inde 50, Senato’da ise 30 sandalyeye daha ihtiyaç duyan merkez sağın, diğer oluşumlarla koalisyon kurulamaması ihtimaline karşı da diğer partilerden vekilleri ikna etme çalışmalarında bulunabileceği de göz önünde bulunduruluyor.