CHP İstanbul Milletvekili Ali Özcan, oy veren seçmenin parmağının çıkmayan boya ile işaretlenmesi uygulamasına geri dönülmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemizde seçmenlerin büyük bir kısmında seçimlere hile karışacağı yönünde bir algı varsa, parmak boyası tek çaredir." dedi.

Özcan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, seçimlerde çıkmayan parmak boyası kullanılmasına ilişkin hazırladığı kanun teklifi hakkında bilgi verdi.

Toplantının başında İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin değerlendirmede bulunan Özcan, "Filistinlilerin bir gün mutlaka ama mutlaka haklı mücadelelerinde başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu katliamın bir an önce durdurulması ve her ne gerekiyorsa yapılması için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Özcan, Türkiye'nin 24 Haziran'da cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sandık başına gideceğini hatırlatarak, adil, demokratik ve şeffaf seçimlerin önemine işaret etti.

Seçimlerde mükerrer oy tartışmasının önlenmesinin en güvenilir yolunun, oyunu kullanan seçmenin parmağının 48 saat çıkmayan özel mürekkeple işaretlenmesi yöntemi olduğunu savunun Özcan, buna ilişkin hazırladığı kanun teklifini kısa süre önce TBMM Başkanlığına sunduğunu bildirdi.