"Seçimlerin galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmalarında sahada CHP ile HDP'nin ittifak yaptıklarına şahit olduklarını belirterek, "Seçimlerin galibi Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Çayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin iki ittifak arasında geçtiğini anlattı. Sahada CHP'nin HDP ile gizli bir ittifak yaptığına şahit olduklarını ifade eden Çayır, "Doğuda HDP'nin oylarında düşüş varken, birtakım hilelerle batıda CHP'den HDP'ye bir oy kaydırması yaşandığına şahit olduk." diye konuştu.

BBP'nin Cumhur İttifakıyla yoluna devam edeceğini kaydeden Çayır, yeni sistemde desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Çayır, pazar günü BBP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısı yapacağını hatırlatarak, "BBP'nin sayısal olarak karşılığının yanında bir mana ve muhteva olarak da karşılığı vardır. Bizler bu partinin gönül verenleri olarak, akitleşmeye, yüzleşmeye, doğrularımızı ve eksikliklerimizi görmeye çalışacağız, bir kongrenin gerekli olup olmadığına karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Parti tabanında değişimi ve gelişimi talep edenlerin olmasının gayet normal olduğunun altını çizen Çayır, BBP'de kişilerin değil hareketin kendisinin önemli olduğunu belirtti.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Diyarbakır milletvekili adayıydı.

