Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Anadolu Ajansının sandık sonuçlarına etki etmesi noktasındaki muhalefetin manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muhalefetin, 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça, sahadaki tepkileri gördükçe şimdiden çamura yatmaya ve kirli planlar kurmaya başladıklarını kaydetti.

Bu durumu daha önceki seçimlerde de yaşadıklarını vurgulayan Tüfenkci, "Seçimlerin sonucunu Anadolu Ajansı tayin etmiyor. Seçimlerin sonucunu sandık tayin ediyor. Anadolu Ajansının sandık sonuçlarına etki etmesi noktasındaki muhalefetin manipüle ettiğine dair itirazları, gülünç olmaktan öte bir anlam taşımamaktadır." diye konuştu.

Tüfenkci, muhalefetin 24 Haziran'daki başarısızlıklarına bir kılıf aradıklarını belirterek, yalan siyaset üretenlerin bunların altında kalacaklarını ifade etti.

24 Haziran'ın sıradan bir seçim olmadığını dile getiren Tüfenkci, şunları kaydetti: