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Seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 22:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.Mükerrer sayıya yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Nisan 2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Mükerrer sayıya yayımlanan kararda, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 20 Nisan 2018 tarihli 89’uncu Birleşiminde karar verildiği bildirildi.

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