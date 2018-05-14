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Seçmen sayısı 59 milyon

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 15:20 | Son Güncelleme

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçiminde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi - Güven, bu seçimde ilk defa oy kullanacak seçmen sayısının 1 milyon 650 bin 171 olduğunu açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde ve yurt dışında toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanabileceğini bildirdi.

Güven, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde adayların oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için düzenlenen kura öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven, açıklamasına Gazze'de şehit olan Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek başladı.

Seçmen sayısına ilişkin bilgi veren Güven, 14 Mayıs 2018 itibarıyla yurt içinde 56 milyon 342 bin 263, yurt dışında 3 milyon 49 bin 65 olmak üzere, toplam 59 milyon 391 bin 328 seçmen bulunduğunu, tahmini sandık sayısının 180 bin 896 olduğunu söyledi.

Güven, bu seçimde ilk defa seçmen olan 1 milyon 650 bin 171 kişinin oy kullanacağını bildirdi.

Yurt dışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte sandık kurulacağını hatırlatan Güven, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 36 gümrük kapısında oy kullanabileceğini açıkladı.

Güven, gümrük kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanma işleminin 7 Haziran'da başlayacağını hatırlatarak, seçmen sayısına göre bu ülkelerde 1-13 gün arası süreyle oy kullandırılacağını, 13 gün oy kullandırılan ülkelerde seçmenlerin oy kullanma işlemini son güne bırakmamalarının yoğunluk yaşanmaması için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu haftanın Engelliler Haftası olduğunu dile getiren Güven, YSK'nin internet sitesinin engelli erişimine tam anlamıyla uygun hale getirildiğini anlattı.

Güven, 664 bin 326 engelli seçmen ile 75 yaş ve üzeri 2 milyon 473 bin 800 seçmenin, aileleriyle birlikte 5 milyon 333 bin 899 kişinin sandık alanlarının giriş katlarında oylarını kullanacağını aktardı.

Sadi Güven, ayrıca bu seçimlerde ilk defa yatağa bağımlı seçmenlerin oy kullanabilmeleri için 271 ilçede seyyar sandık kurulacağına dikkati çekti.

- "Seçimler siyasi partiler eliyle şeffaf olarak yapılmaktadır"

Seçimlerin siyasi partiler eliyle şeffaf olarak yapıldığının altını çizen Güven, oyların kullanıldığı sandığın oluşumundan, oyların sayım ve dökümünden ilçe seçim kuruluna ulaşmasına ve oradan il ve yüksek seçim kuruluna kadarki süreçte, yani zincirin tüm halkalarında siyasi partilerin bulunduğunu belirtti.

Güven, ilçelerde kaydedilen sandık sonuç tutanaklarının taranarak YSK'ye geldiği anda siyasi partilere elektronik ortamda gönderileceğini bildirerek, şunları söyledi:

"Seçimlerde, daha önce 5 seçimde olduğu gibi, siyasi partililerce tutulan sandık sonuç tutanaklarının yanı sıra sayım ve döküm cetvelleri, ilçe ve il birleştirme tutanakları da taranarak erişime açılacaktır. Seçimlerde yarışan da seçimleri yapan da siyasi partiler olduğundan siyasi partilerin sandıklara sahip çıkması önem arz etmektedir. Her parti sandığa üyelerini eğitip göndermelidir. Bu kapsamda YSK Milli Eğitim Bakanlığıyla yürütülen ortak çalışma neticesinde daha önceki seçimlerde olduğu gibi halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlenmektedir. Bu eğitim seçim sonuçlarının sağlıklı alınmasında etkili olacaktır. Sandık kurulu başkan ve üyelerinin belirlenmesi veya görevlendirilmesinde anılan kursa katılma ve sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır."

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