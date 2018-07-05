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Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.07.2018 14:07 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından 'Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi?' sorusuyla ilgili yapılan ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. ORC Araştırma'nın seçim sonu değerlendirme çalışmasına göre seçmenler 'Erdoğan' için AK Parti'ye oy vermiş.

Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından yapılan ORC'nin seçim sonu değerlendirme araştırmasına göre, seçmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti'ye oy vermiş.

ORC Araştırma Şirketi Sahibi Mehmet Murat Pösteki, son yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonucu sosyal medyadan duyurdu. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pösteki, "ORC'nin seçim sonu değerlendirme araştırmasına göre, 24 Haziran'da Ak Parti'ye oy verenlerin %98,2'si, Erdogan için Ak Parti'ye oy verdiğini belirtmiştir." ifadelerini kullandı.

MURAT POSEKİ

24 HAZİRAN SONUÇLARINI EN DOĞRU TAHMİN EDEN ANKET ŞİRKETİ

Öte yandan 24 Haziran erken seçimlerinde ORC Araştırma, sonuçları en isabetli tahmin eden araştırma şirketi olmuştu.

ORC 24 Haziran seçim anketine katılanların yüzde 53.4'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener’e ise yüzde 11.5’te kalmıştı. Ayrıca MHP'yi %10'un üzerinde gösteren tek anket şirketi ORC olmuştu.


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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ERDOĞANI DEĞİL KİMİ KOYARSAN KOY SAĞ KESİM BÖLÜNMEDİĞİ SÜRECE AYNI OYU ALIR. BU SOL KESİM İÇİNDE AYNI CHP NİN BAŞINA KİM OLURSA OLSUN %26 YI GEÇMEZ.
Aç ve yalaka olduğu için
Deveye diken millete ..... Yarar hesabı bizim millette ondan anlıyor anca
sosyal devletin ve çağdaş yaşamın ne olduğunu bilmeyenler ne oldum delisi olup akp ye oy verdiler.
Bilinç değil, iç güdü
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