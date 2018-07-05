Seçmenler neden AK Parti'ye oy verdi? ORC'nin 24 Haziran seçim araştırmasında dikkat çeken sonuç

24 Haziran seçim sonuçlarının ardından yapılan ORC'nin seçim sonu değerlendirme araştırmasına göre, seçmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan için AK Parti'ye oy vermiş.

ORC Araştırma Şirketi Sahibi Mehmet Murat Pösteki, son yaptıkları çalışmada elde ettikleri sonucu sosyal medyadan duyurdu. Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Pösteki, "ORC'nin seçim sonu değerlendirme araştırmasına göre, 24 Haziran'da Ak Parti'ye oy verenlerin %98,2'si, Erdogan için Ak Parti'ye oy verdiğini belirtmiştir." ifadelerini kullandı.

24 HAZİRAN SONUÇLARINI EN DOĞRU TAHMİN EDEN ANKET ŞİRKETİ



Öte yandan 24 Haziran erken seçimlerinde ORC Araştırma, sonuçları en isabetli tahmin eden araştırma şirketi olmuştu.

ORC 24 Haziran seçim anketine katılanların yüzde 53.4'ü Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söylemişti. Ankete göre CHP’nin adayı Muharrem İnce yüzde 23,8, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener’e ise yüzde 11.5’te kalmıştı. Ayrıca MHP'yi %10'un üzerinde gösteren tek anket şirketi ORC olmuştu.



