Sefer Aycan, Bahçeli'nin erken seçim kararının perde arkasını anlattı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının perde arkasını anlatarak, "MHP'nin Genel Merkezi'nde Genel Başkanlık Divanı her hafta pazartesi günleri toplantı yapar. O toplantılarda da sayın genel başkanımız ülkenin gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapmaktaydı. Son divan toplantısında seçim tarihiyle ilgili teklifini de gündeme getirdi ve teklif etti, 'Seçimlerin öne alınmasını teklif edeceğim' demişti. Ertesi gün de bildiğiniz gibi grup toplantısında seçim tarihinin öne alınmasını teklif etti" dedi.

Sefer Aycan, seçim bölgesi Kahramanmaraş'ta partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. MHP İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, ziyareti aday adayları tanıtım toplantısına çevirerek Aycan ve beraberindekileri kurban kesip çiçekle karşıladı. Parti binası önünde gerçekleşen programda aday adayları sırasıyla söz alıp kendilerini tanıtarak, açıklanacak aday listelerinde isimleri geçmese dahi 'Cumhur İttifakı'nın başarısı için çalışacaklarını söyledi.

Ardından söz alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, kendisinin de Kahramanmaraş'tan milletvekili aday adayı olduğunu belirterek, yoğun bir seçim çalışması yaptıklarını söyledi. Seçim sürecinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öngörüsüyle ortaya çıktığını ifade eden Aycan, Bahçeli'nin erken seçim kararını 16 Nisan'da yapılan basına ve gruba kapalı olarak yapılan Genel Başkanlık Divanı'nda aldığını söyledi. Sefer Aycan, Bahçeli'nin erken seçim çıkışının perde arkasını şöyle anlattı:

"Belki sürpriz oldu ama divanda bu tür analizleri genel başkanımız sürekli yapıyordu. MHP'nin genel merkezinde Genel Başkanlık Divanı her hafta pazartesi günleri toplantı yapar. O toplantılarda da sayın genel başkanımız bize Türkiye gündemi ile ilgili siyasi değerlendirmeler yapar, tamamen basına ve gruba bile kapalı olmak üzere Türkiye'nin gündemiyle veya kişilerle ilgili değerlendirmeler yapmaktadır. Ve her pazartesi aslında ülkenin gündemiyle ilgili değerlendirmeler yapmaktaydı. Son divan toplantısında seçim tarihiyle ilgili teklifini de gündeme getirdi ve teklif etti, 'Seçimlerin öne alınmasını teklif edeceğim' demişti. Ertesi gün de bildiğiniz gibi grup toplantısında seçim tarihinin öne alınmasını teklif etti. Tabi bu, birden olan bir durum değil. Genel başkanımızın uzun süren analiz ve çalışmalarıyla ortaya çıkmış bir teklifti. İçinde bulunduğu durum nedeniyle 1.5 yıl varken genel seçimlere seçim tarihi deklare edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Çünkü Türkiye bir beklentiye girmiştir seçimlerin yapılmasıyla ilgili bir beklenti oluşmuş, muhalif partileri seçim tarihi deklare etmeye başlamışlar ve seçim istediklerini ifade etmişlerdi ve ülkede seçim ortamına girmişti. Bu sürecin 1.5 yıl sürmesi tabi ülkenin ekonomisi açısından, siyasi istikrarı açısından sıkıntılara sebep olabilirdi."

'HER ZAMAN 'DEVLETİM VE MİLLETİM' DİYEN BİRİSİDİR'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin daha önce de bu tür çıkışlar yaptığını hatırlatan Aycan, "Özellikle 15 Temmuz'dan sonra genel başkanımız 3-4 defa ülkenin gündemini belirleyen ya da ülkenin siyasetine yön veren çıkışları olmuştur. Son çıkışı da genel seçimlerin öne alınmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu uygun buldu. Bu da, AK Parti ve MHP'nin uyumlu çalışmalarının bir göstergesidir. Her iki lider, oluşturduğumuz Cumhur ittifakıyla da ülkenin kaderine etki etmektedir. Sayın Genel başkanımız, 21 yıldır genel başkanımızdır. Ben, genel başkanlığından önceki dönemi de bilirim, ülkücü camia bilir. MHP'nin genel başkanı 80 öncesinde de o zaman bir akademisyenken de böyleydi, 21 yıldır genel başkan iken de böyledir. Her zaman 'Devletim, milletim' demiştir ve devletin çıkarını, partinin çıkarından, kişisel çıkarından üstün tutmuş, öncelikli tutmuştur" diye konuştu.

Programın sonunda MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Sefer Aycan'a hediye takdim etti.