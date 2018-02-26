DENİZLİ (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ali Boğa, "Eskiden Ankara'da hizmet üretilir ve taşra bunu nasıl karşılarsa karşılasın 'biz nasıl olsa hizmeti yaptık' diye gönderilirdi. Ama şu anda aynı tüccar terzi gibi provasını yapıyor Ankara. Ve Ankara diyor ki 'benim yaptığım hizmetten vatandaş hangisinden memnun hangisinden değil' bunları öğreniyoruz." dedi.
Boğa, Denizli'de bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu" sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak 2019 öncesinde 81 ilin ekonomik beklentilerini değerlendirmek amacıyla yola çıktıklarını belirtti.
Türkiye'nin tüm illerini gezeceklerini ve bu çalıştayın 3 ana ayağının bulunduğunu anlatan Boğa, her ilde teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşları, firma yetkilileri ve akademisyenlerle fikir alış verişinde bulunacaklarını ifade etti.
Boğa, son 15 yıl içerisinde gittikleri ilde "hoşunuza giden en önemli yatırım nedir? Şu anda yatırımları devam eden çalışmaların hangisinin hızlandırılmasını istiyorsunuz? Önümüzdeki dönem şehriniz de ne istiyorsunuz?" sorularına cevap almaya çalışacaklarını vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu faaliyeti Türkiye'de ilk defa AK Parti başlattı. Eskiden Ankara'da hizmet üretilir ve taşra bunu nasıl karşılarsa karşılasın 'biz nasıl olsa hizmeti yaptık' diye gönderilirdi. Ama şu anda aynı tüccar terzi gibi provasını yapıyor Ankara. Ve Ankara diyor ki 'benim yaptığım hizmetten vatandaş hangisinden memnun hangisinden değil' bunları öğreniyoruz. Vatandaşa dokunmak için vatandaşın içindeyiz. Daha sonra genel merkez ayağında ise 81 vilayette çarşıda, pazarda, evlerde kahvelerde anketler yapılacak. Türkiye'nin 81 vilayetinin il il ekonomik beklentileri ortaya çıkacak."
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