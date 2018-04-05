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Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:49 | Son Güncelleme

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Fındıklı: - "Şu 5 yıl içinde dünyada yapılan 10 büyük yatırımın 6 tanesi Türkiye'de gerçekleşiyor. En büyük yatırımları yapan en önemli ülkelerden bir tanesi olduk. Dolayısıyla Türkiye hızla batıyla olan arasındaki farkı da kapatıyor"

AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, "Şu 5 yıl içinde dünyada yapılan 10 büyük yatırımın 6 tanesi Türkiye'de gerçekleşiyor. En büyük yatırımları yapan en önemli ülkelerden bir tanesi olduk. Dolayısıyla Türkiye hızla batıyla olan arasındaki farkı da kapatıyor." dedi.

Fındıklı, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nda yaptığı konuşmada, şimdiye kadar 60'ın üzerinde ilde benzer çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu anımsatan Fındıklı, "15 yıl boyunca Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve milli gelirinin artırılması konusunda çok ciddi gayretler sarf ettik. Bu 15 yıllık süre içerisinde Türkiye'yi bulunduğu yerden üç kat daha büyütmek suretiyle bugünlere kadar geldik." diye konuştu.

Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra Avrupa ve batı ülkelerinin Türkiye'nin ekonomisinin çökeceğini düşündüğünü ancak 2017 sonunda böyle düşünenleri yine şaşırttıklarını vurgulayan Fındıklı, Türkiye'nin gerek OECD ülkeleri içerisinde gerekse G20 içerisinde 7,4'le en hızlı büyüyen birinci ülke olduğuna işaret etti.

Fındıklı, siyasetteki, teşkilatlarındaki ve yerel yönetimlerdeki dinamizm ve inancın Türkiye'yi bugünlere kadar getirdiğini belirterek, "Şu 5 yıl içinde dünyada yapılan 10 büyük yatırımın 6 tanesi Türkiye'de gerçekleşiyor. En büyük yatırımları yapan en önemli ülkelerden bir tanesi olduk. Dolayısıyla Türkiye hızla batıyla olan arasındaki farkı da kapatıyor." dedi.

"Her alanda Türkiye saldırıya uğrarken yine ekonomik olarak da aslında Türkiye saldırıya uğruyor." ifadesini kullanan Fındıklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün kurum ve kuruluşlarımızın yanı sıra bakanlıklarımızla makro ekonomik ölçüde ülkemizin büyümesini ve gelişmesini hedefledik ve hedefimizde de doğru gidiyoruz. Dalgalanmalar oluyor, bunlara da çok takılmamak lazım. Bunlar gelip geçici dalgalanmalar ama ana eksende bizim gayretlerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle önümüzdeki günlerde yatırımların daha da hızlanacağı sinyalleri çok açık ve net. Dolayısıyla Türkiye bu büyüme hedefine yine devam edecek. Allah nasip ederse 2018'in sonunda da 170-180 milyar dolarlık ihracatla kapatacağız."

Fındıklı, bu büyümeden şehirlerin nasıl faydalandığını tespit etme anlamında bu çalıştayların düzenlediğini de anlatarak, yapılacak tespitlerin ardından sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceklerini söyledi.

Programa, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk, ilçe belediye başkanları ve AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.

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ordu "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"

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