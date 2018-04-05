AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, "Şu 5 yıl içinde dünyada yapılan 10 büyük yatırımın 6 tanesi Türkiye'de gerçekleşiyor. En büyük yatırımları yapan en önemli ülkelerden bir tanesi olduk. Dolayısıyla Türkiye hızla batıyla olan arasındaki farkı da kapatıyor." dedi.

Fındıklı, Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen "Şehirlerin Ekonomik Beklentileri Forumu"nda yaptığı konuşmada, şimdiye kadar 60'ın üzerinde ilde benzer çalıştayı düzenlediklerini söyledi.

AK Parti'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu anımsatan Fındıklı, "15 yıl boyunca Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve milli gelirinin artırılması konusunda çok ciddi gayretler sarf ettik. Bu 15 yıllık süre içerisinde Türkiye'yi bulunduğu yerden üç kat daha büyütmek suretiyle bugünlere kadar geldik." diye konuştu.

Özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra Avrupa ve batı ülkelerinin Türkiye'nin ekonomisinin çökeceğini düşündüğünü ancak 2017 sonunda böyle düşünenleri yine şaşırttıklarını vurgulayan Fındıklı, Türkiye'nin gerek OECD ülkeleri içerisinde gerekse G20 içerisinde 7,4'le en hızlı büyüyen birinci ülke olduğuna işaret etti.