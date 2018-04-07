“Şehirlerin ekonomik beklentileri forumu” toplantısı Trabzon’da yapıldı

AK Parti Ekonomik İşler Başkanlığı tarafından organize edilen "Şehirlerin ekonomik beklentileri forumu” toplantısı Trabzon’da bir otelde yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Mahmut Mücahit Fındıklı, ülkenin ekonomik anlamda üç kat büyüdüğüne dikkat çekerek "Ekonomik açıdan baktığınız zaman, ülkeyi 3 kat büyütme imkanı bulduk. kişi başı 3 bin dolarlardan aldığımız milli geliri bugün 10 bin dolarlara kadar getirdik. 30 milyar dolar olan ihracat, 160-170 milyar dolarlara getirdik. Türkiye’yi G20’nin içerisine taşıdık” dedi.

Türkiye’nin çok farklı süreçten geçtiğini kaydeden Fındıklı, “Artık içeride değil, dışarıda da arkasında da birçok şeytanın olduğu terör örgütleriyle de savaşmak zorundayız. Yani Türkiye böyle bir süreç içerisinden geçiyor. Bu geçiş sırasında 15 Temmuz’u yaşadık. 15 Temmuz’dan sonra hem dünya ekonomisindeki düşünce, değerlendirme kuruluşları hem de içerideki bazıları ’Türkiye’nin artık siyasi istikrarının kaybolacağını, Türkiye’de siyasetin çökeceğini, ekonominin de beraber çökeceğini’ yazmaya çizmeye ve büyük bir hevesle takip etmeye başladılar. Ancak bu millet o kadar büyük bir millet ki liderine o kadar bağlı bir toplum ki biz 2017’de herkesi şaşırtacak şekilde 7.4 büyüdük ve G20’nin içerisinde biz 7.4 ile Çin’i de geride bırakarak en fazla büyüyen ülke olduk. En zor günümüzde, yılımızda dünyanın en çok büyüyen ülkesi olduk. Allah nasip ederse biz ekonomik açıdan bütün saldırılara rağmen biz de büyümemize ve gelişmemize devam edeceğiz” diye konuştu.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.