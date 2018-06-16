KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "PKK'ya bir cümle söylemiyorlar. Hapishanedeki liderlerini ziyaret ediyorlar. Ama şehit annelerinin yanına varacak yüzleri yok. Aslan gibi yiğitlerimiz şehit oluyor onların annelerinin yanına gitsenize. Hapishanelerde savaş kışkırtıcılığı yapan hainlerin yanına gidiyorlar." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'nin Develi ilçesini ziyaret eden Özhaseki, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti, elini öpen çocuklara bayram harçlığı verdi.

Bakan Özhaseki, AK Parti Develi İlçe Başkanlığı ziyaretinde, seçime çok az bir süre kaldığını, Türkiye'nin çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

Geçmişte Türkiye'nin yüzde 50'sinin oyunu almış bir partiye kapatma davası açıldığını aktaran Özhaseki, "Türkiye'de faizler yüzde 5'e düşmüş, IMF'ye borç bitmiş, her tarafta yatırım yapılıyorken gezi olayları başladı." diye konuştu.

Özhaseki, Türkiye'nin son olarak 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, milletin iradesiyle darbenin atlatıldığını ifade etti.