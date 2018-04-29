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Şehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.04.2018 16:59 | Son Güncelleme

İZMİR'de avukat Şehmus Bedir 27'nci dönem milletvekili seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı.

Şehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı oldu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de avukat Şehmus Bedir 27'nci dönem milletvekili seçimleri için AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvurusunu yaptı. Bedir, Adliye saldırısında şehit olan Fethi Sekin için Fetih duası okuyarak adaylığını açıkladı.
AK Parti Karabağlar eski İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Şehmus Bedir, 27. dönem milletvekili genel seçimlerinde milletvekili olmak için AK Parti'den aday adaylığı başvurusunda bulundu. Avukat Bedir, İzmir Bayraklı Adliyesi önünde kendisine destek veren vatandaşlarla bir araya geldi. Burada Adliye saldırısında şehit olan Fethi Sekin için Fetih duası okundu. Bedir ve beraberindekiler Sekin'in şehit düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Ardından vatandaşlarla birlikte AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na geçen Bedir, 24 Haziran'da yapılacak seçimler için aday adaylığı dilekçesini verdi.
Burada kendisine destek veren vatandaşlara seslenen Bedir, şunları söyledi:
"Bizler bu yola adım atarken, istişarede rahmet vardır anlayışıyla hareket ederek, siz değerli dostlarımızla bir araya gelmeyi arzu ettik. Bir araya geldiğimiz toplantılarda bu yola çıkma konusunda sizlerin düşüncelerine başvurduk. İzmir'den işaret fişeğinin atılması noktasında bin kanaat hasıl oldu. Bizler özellikle siyaset müessesinde göreve talip olan bu hareketin içerisinde yen alan bizler, temel şiyarımız milletin idaresi olduğu malumunuzdur. Bu yönde oluşan talebe bizler kayıtsız kalamadık. Geçmişten bu yana aileden gelen bir siyaset ve hizmet anlayışıyla hareket eden bir kişiyim. Allah rızası için hareket eden bir ekolden gelen bir insanım. Türkiye'nin bu devletin, birleştirici harcı olduğuna inandığımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu hareketin içerisinde aktif olarak, bu bayrağın yerde kalmaması, yere düşmesi, genç nesiller tarafından daha da ileriye taşınması için yola çıktık. İzmir'de değişim için yenilik ihtiyacı bir zarurettir. Biz İzmir'i bu hareketin lokomotif vilayetlerinden biri haline getirmedikçe bize durmakta yok yorulmakta yok. Biz İzmir'i özellikle yerelde hizmetler konusundaki makus talihinden kurtarmak için sahaya çıktık."

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Şehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı olduŞehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı olduŞehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı olduŞehit Fethi Sekin'e dua okuyarak aday adayı oldu

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