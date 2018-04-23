HABER

Şehit kızı Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin kızı Elvan Ege’ye devretti.Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Elvan Ege’ye devretti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin kızı Elvan Ege’ye devretti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Elvan Ege’ye devretti. Yeni Bakan Elvan Ege, tüm bakanlık bürokratlarıyla koordinasyon toplantısı yapıp, bürokratlarını dinledi ve talimatlar verdi.
Ege, "Asker olmak zordur. Asker olmak demek hayatından, ailesinden vazgeçip vatanı için her şeyi yapabilmek, onurlu duruş sergilemektir. Ama onun yaşadığı gurur, o zamanki mutluluk hiçbir şeye değişilmez" dedi.
Ege, ilk icraatı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kadın rütbeli asker sayısının artırılacağının müjdesini verdi.

İlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepkiİlhan Cihaner'den CHP'nin kararına şok tepki
CHP’nin masasındaki üç formül!CHP’nin masasındaki üç formül!
Yok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaletiYok böyle olay! Sözleşmeli fuhuş rezaleti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın transferini açıkladı!

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

Acun Ilıcalı'dan ilginç Survivor itirafı: 'Benim için zor günler başlamıştı'

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Müthiş iddia: Meral Akşener ikna edilmeye çalışılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

Yılmaz Büyükerşen'den 'aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt

AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

AK Parti'de bu isimler 24 Haziran'da aday olmayacak!

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

Ünlü anketçi Faruk Acar'dan 24 Haziran seçim sonuçlarına dair flaş açıklamalar

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.