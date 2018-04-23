Şehit kızı Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin kızı Elvan Ege’ye devretti.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Elvan Ege’ye devretti. Yeni Bakan Elvan Ege, tüm bakanlık bürokratlarıyla koordinasyon toplantısı yapıp, bürokratlarını dinledi ve talimatlar verdi.

Ege, "Asker olmak zordur. Asker olmak demek hayatından, ailesinden vazgeçip vatanı için her şeyi yapabilmek, onurlu duruş sergilemektir. Ama onun yaşadığı gurur, o zamanki mutluluk hiçbir şeye değişilmez" dedi.

Ege, ilk icraatı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kadın rütbeli asker sayısının artırılacağının müjdesini verdi.