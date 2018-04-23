Şehit kızı Milli Savunma Bakanlığı koltuğuna oturdu

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege’nin kızı Elvan Ege’ye devretti.
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu Elvan Ege’ye devretti. Yeni Bakan Elvan Ege, tüm bakanlık bürokratlarıyla koordinasyon toplantısı yapıp, bürokratlarını dinledi ve talimatlar verdi.
Ege, "Asker olmak zordur. Asker olmak demek hayatından, ailesinden vazgeçip vatanı için her şeyi yapabilmek, onurlu duruş sergilemektir. Ama onun yaşadığı gurur, o zamanki mutluluk hiçbir şeye değişilmez" dedi.
Ege, ilk icraatı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki kadın rütbeli asker sayısının artırılacağının müjdesini verdi.
İYİ Parti Hazine'den ne kadar yardım alacak?
Facebook, Türkiye’deki kullanıcılarını uyardı
Atatürk'ün fotoğrafı Uşak ve Afyon arasında tartışma yarattı
Son dakika! Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan açıklama geldi! 'Abdullah Gül' sorusuna yanıt
Otobüs durağında cinsel ilişkiye girdiler!
Darbe girişimine ilişkin ilk kez ortaya çıkan mesajlar: Erdoğan'ın 1 füzelik işi var
Maas: Türkiye ile geçen yıl yaşanan tartışmalar tekrarlanmasın
İstanbul'da balık-ekmek izdihamı
Genç kızın otostop macerası faciayla bitti
Bütün bildiklerini unutun: Kaymak sandığınız şey aslında kaymak değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum