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Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi, AK Parti'den milletvekili aday adayı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 13:38 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlık ile tarihe geçen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti'den Niğde milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.

Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi, AK Parti'den milletvekili aday adayı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gösterdiği kahramanlık ile tarihe geçen Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, AK Parti'den Niğde milletvekilliği için aday adaylığını açıkladı.
AK Parti Niğde İl Başkanlığı'nda yaptığı basın toplantısı ile aday adaylığını açıklayan Soner Halisdemir'e babası Hasan Hüseyin Halisdemir, ağabeyi Doğan Halisdemir, amcası Mustafa Halisdemir, kardeşi Ganime Halisdemir Güzel ve akrabaları eşlik etti. Aday adaylığı ile ilgili Halisdemir Ailesi'nin aldığı kararı kamuoyu ile paylaşmak için basın toplantısı düzenlediğini belirten Soner Halisdemir, "Hepimizin bildiği gibi ülkemiz ve Müslümanlar üzerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazılıyor, oyunlar oynanıyor. Tüm bu oyunları bozan dünyada tek bir lider var. Her türlü şer odakları ve karanlık güçler karşısında dimdik bir duruş sergileyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında bu kutlu yürüyüşte daha etkin olmak, onun gücüne güç katmak için Halisdemir Ailesi olarak aldığımız kararımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyorum" dedi.
Kararı ailesi ile birlikte aldığını belirten Soner Halisdemir, şunları söyledi:
"Bu zor kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Her şeyden önce şehit sancağı taşıyor olmak benim için büyük bir onur yanında ağır bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Ancak, 15 Temmuz günü ülkemizin yaşamış olduğu alçak darbe girişimi sonucunda bu kutsal gönül işini en iyi şekilde yapabileceğimin kanaatine vardım. Bu vazifede önceliğim hiçbir menfaat gözetmeksizin, milletim için bayrağım için vatanım için devletim için 'ölmekse ölmek, mücadeleyse mücadele, hizmetse hizmet' mantığıyla bu yola çıktığımın altını çizmek isterim. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet."

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Şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi, AK Parti'den milletvekili aday adayı

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