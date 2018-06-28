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Şehit Uzman Çavuş Özkan'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliği (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.06.2018 23:54 | Son Güncelleme

İL BAŞKANI AKKUŞ’TAN TEPKİ CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenaze töreninde CHP çelenginin yere atılmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

İL BAŞKANI AKKUŞ’TAN TEPKİ

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan'ın cenaze töreninde CHP çelenginin yere atılmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. İl Başkanı Akkuş, cenaze töreninde partilerinin çelenginin yere atılması olayının, İçişleri Bakanı Soylu’nun yaptığı açıklamadan hemen sonra yaşandığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Orada Büyükorhan Belediye Başkanı/nın iki köylüsü genç arkadaşın, CHP İl Başkanlığı ve sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini kırması önemli; ancak polise teslim edilen çelengin polisin elinden alınıp kırılması da çok daha farklı bir bakış açısı getiriyor bize. Çünkü Süleyman Soylu’nun, ‘CHP İl Başkanları şehit cenazelerine katılmasınlar, katılırlarsa da protokol içerisinde değerlendirilmemeliler’ diye bir açıklaması söz konusu. Bunu şiddetle kınıyorum. Yarın genel merkezimiz ile birlikte 81 ilde sayın Süleyman Soylu’nun yapmış olduğu bu açıklamaya karşılık bir açıklama yapacağız. Ne yazık ki İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, 81 milyonun İçişleri Bakanı olarak davranmıyor. Sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İçişleri Bakanı olarak davranıyor. Sanki CHP iktidardaymış gibi süreci yöneten bir İçişleri Bakanını istifaya davet ediyorum ve aynı zamanda da kınıyorum.”

Akkuş, çelenklerin parçalanması olayını gerçekleştirenlerin yakalanmasını beklediklerini söyleyerek, “Failler belli, eşkalleri belli, kişiler belli, nerede yaşadıkları belli, kimlerin yakınları oldukları belli; onların yakalanıp adalete teslim edilmelerini istiyoruz. 2 kişiden bahsediliyor; aynı kişiler milletvekilimiz Sayın Erkan Aydın’a da sözlü saldırıda bulundular. Olayın takipçisi olacağız" diye konuştu.

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