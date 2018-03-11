Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Fadıloğlu, Mesajında Milli Şair milletin tarihi yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini ve vatan sevgisini en net şekilde ifade ettiğini vurguladı.

Fadıloğlu mesajında, “Milli mücadele yıllarının en ateşli olduğu dönemde milletimizi ayağa kaldıracak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek bir milli marş gereksinimi duyulmuş ve açılan yarışmayla 12 Mart 1921 günü 724 şiir arasından istiklal marşımız seçilmiştir. Milli mücadelede ülkenin kırık dökük her köşesinde dalga dalga yankılanan, milli azmi ve imanı şahlandıran, milletimizin özgürlük umudunu yeşerterek ilham kaynağımız haline gelen İstiklal Marşı, aynı misyonu bugün de sürdürmektedir” dedi.

Fadıloğlu, “İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı’nın en çetin döneminde milletimize moral ve cesaret kaynağı olmuş. Milletimizin yeniden doğuşunu tarif eden bir abide olmuştur. Türkiye’nin sahip olduğu eşsiz birikimle tarihi, coğrafi ve kültür değerleri ile güçlü medeniyetimizin yetiştirdiği büyük şahsiyetler ve onların bize bıraktığı eşsiz miras bizler için en önemli zenginliktir. Mehmet Akif Ersoy, sadece büyük bir şair değil, aynı zamanda kendini, milletinin, vatanının istiklal ve istikbal mücadelesine adamış bir dava adamı, önemli bir şahsiyettir. Bu büyük şairimizin eserleri, bugün de milletimizin duygularına tercüman olmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

Fadıloğlu, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmesi ve Mehmet Akif Ersoy’un 97. anma gününe değinerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlere rahmet dilerek sözlerine son verdi.