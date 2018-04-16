CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, masum sivilleri, bebekleri, yaşlıları, halka hizmet eden öğretmenleri, doktorları, halkın can güvenliği için cansiperane mücadele eden asker ve polisleri hedef alan terör odaklarının bağlantıları ortaya çıkarılmadan, terörle mücadeleyi başarıya ulaştırmanın mümkün olmadığını ifade etti.

İlgezdi, "Şehitler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Şırnak'ta 3 Mehmetçik'in şehit olduğunu, bir Mehmetçik'in ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Bu alçak eylemlerin, Türkiye'yi kaosa sürüklemek üzere yıllardır sahneye konulan acımasız bir proje olduğunu ifade eden İlgezdi, teröre karşı birlikteliği sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı. İlgezdi, şunları kaydetti:

"Masum sivilleri, bebekleri, yaşlıları, halka hizmet eden öğretmenlerimizi, doktorlarımızı, halkımızın can güvenliği için cansiperane mücadele eden asker ve polislerimizi hedef alan terör odaklarının bağlantılarını ortaya çıkarmadan terörle mücadeleyi başarıya ulaştırmak mümkün değildir. Biliyoruz ki ateş düştüğü yeri yakıyor. Ne yaparsak yapalım, şehit ailelerimizin evlat hasretiyle geçirdiği bir dakikayı asla telafi edemeyiz. Her geçen gün büyüyen evlat özlemlerini gideremeyiz. Şehitlerimizin yazdığı onurlu tarihi öğrenmek, öğretmek ve hafızalarda canlı tutmak geleceğimizin güvencesidir."