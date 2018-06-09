"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin acıları dindirilecek"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu terörün sonu en kısa zamanda gelecektir ki geliyor da. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin çektiği bu acı dindirilecektir. Onlara adeta dünyaları zindan edilecektir, ahiretleri zaten zindan." dedi.

Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Tunceli kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen mayına basarak yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i, tedavi gördüğü Besni Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Deniz'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aydın, "Bunların hesabı sorulur. Sizin gibi kahramanlar olmasa, bu bayrak olmazdı zaten. Rahat ol, gazilik bu toprak uğruna, bu vatan uğruna hakikaten çok önemli ve büyük bir makam. Allah sizi korusun." diye konuştu.

Ziyareti sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, Türkiye'nin uzun süredir terörle etkili bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.

Aydın, Türkiye'nin bu kararlı duruşuyla hem yurt içinde hem de özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanan terör örgütlerine karşı son yıllarda muazzam bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.