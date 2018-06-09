"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin acıları dindirilecek"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu terörün sonu en kısa zamanda gelecektir ki geliyor da. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin çektiği bu acı dindirilecektir. Onlara adeta dünyaları zindan edilecektir, ahiretleri zaten zindan." dedi.
Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk, Tunceli kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca döşenen mayına basarak yaralanan Jandarma Astsubay Mustafa Deniz'i, tedavi gördüğü Besni Devlet Hastanesinde ziyaret etti.
Deniz'e "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aydın, "Bunların hesabı sorulur. Sizin gibi kahramanlar olmasa, bu bayrak olmazdı zaten. Rahat ol, gazilik bu toprak uğruna, bu vatan uğruna hakikaten çok önemli ve büyük bir makam. Allah sizi korusun." diye konuştu.
Ziyareti sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Aydın, Türkiye'nin uzun süredir terörle etkili bir mücadele içinde olduğunu vurguladı.
Aydın, Türkiye'nin bu kararlı duruşuyla hem yurt içinde hem de özellikle Irak ve Suriye'de yuvalanan terör örgütlerine karşı son yıllarda muazzam bir mücadele ortaya koyduğunu söyledi.
Güvenlik güçlerinin, vatan, bayrak ve inandıkları değerler için var güçleriyle canlarını siper ettiğini belirten Aydın, ziyaret sırasında gazi Astsubay Mustafa Deniz'in "Vatan sağ olsun." dediğini aktardı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, şöyle konuştu:
"Tabii şehitlerimiz oldu, geçmişten beri ama vatan toprağını korumak kolay olmuyor. Bu topraklarda biz özgürce yaşıyorsak, al bayrağımızı özgür bir şekilde dalgalandırabiliyorsak, şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir.
Bu terörün sonu en kısa zamanda gelecektir ki geliyor da. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, gazilerimizin çektiği bu acı dindirilecektir. Onlara adeta dünyaları zindan edilecektir, ahiretleri zaten zindan. Terörün hiçbir şekilde ne bu dünyada ne de ahirette bir karşılığı olmadığını bilmeleri, görmeleri lazım. Türkiye Cumhuriyeti de şartlar ne olursa olsun, nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, adı sanı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı dik duruşunu, kararlı duruşunu, net tavrını nasıl ki bugüne kadar ortaya koyduysa bundan sonra da ortaya koyacaktır. Terörün kökünü kazıyana kadar, son teröristi imha edene kadar da bu kararlı mücadele sonuna kadar devam edecektir."
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