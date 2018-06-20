Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Selahattin Demirtaş'tan hangi akla ihtiyacınız var? Demirtaş bu ülkeye ne verdi de onun dizinin dibine gidiyorsunuz? Bu mu sizin siyaset anlayışınız? Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Selahattin Demirtaş ile Muharrem İnce yan yana geldikçe onun terörist başı dağlardan meydan okuyor bizlere." dedi.
Çavuşoğlu, Emek Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda birçok yatırıma kavuştuğunu ve çok geliştiğini söyledi.
Türkiye'nin 2002 yılından bu yana 3,5 kat büyüdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "AK Parti ile beraber Batılı ülkelerde gördüğümüz, gıptayla izlediğimiz ne varsa hepsini bir bir bu milletin hizmetine sunduk. Bizim derdimiz var. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek istiyoruz. Biz kaybeden bir nesiliz, istiyoruz ki bebeklerimiz, çocuklarımız, torunlarımız kaybetmesin. Daha güçlü bir şekilde ayaklarını yere sağlam bassınlar. Dünya devletleri arasında onurlu olarak yerlerini alsınlar. Türkiye büyüsün, güçlensin, sözü dikkate alınsın ve Allah'ın izniyle kim ne yaparsa yapsın biz bunu başaracağız." diye konuştu.
Çavuşoğlu, AK Parti'nin kalkınma hamlelerini zor şartlar altında gerçekleştirdiğini belirterek "AK Parti'nin başına 16 yıl boyunca gelmedik şey kaymadı. Her türlü çorabı başımıza ördüler. Buna rağmen mücadele ederek, bu millet aşkını yüreğimizde taşıyarak ülkeyi büyüttük, bundan sonra da büyüteceğiz." ifadesini kullandı.
- "24 Haziran Türkiye için yeni bir eşiktir"
AK Parti iktidarlarıyla geçen 16 yılın bir asra bedel olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Sürekli pranga vurmaya çalıştılar ama başaramadılar. Başaramayacaklar, mangal gibi yüreği olan, vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden bu millet oldukça başaramayacaklar. 24 Haziran Türkiye için yeni bir eşiktir. Türkiye bundan sonra daha hızlı, etkin, güçlü kararlar almak suretiyle 4 kat büyümek için bir daha 16 yıl beklemeyecek. Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 5 yılda 4 kat büyüyeceğiz."
Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakiplerinin adeta ülkeye düşman olduklarını belirterek "Gözlerini adeta kan bürümüş bunların. Türkiye'yi adeta gözden çıkarmışlar. 'Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin' diyorlar ama gitmeyecek. Bu millet onu sevdi, bağrına bastı, gönlünde taht kurdu. Ne yaparsanız yapın götüremeyeceksiniz Allah'ın izniyle." dedi.
- "CHP'li kardeşim, senin cumhurbaşkanı adayın Atatürkçülükten uzakta"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını açıkladıktan sonra Selahattin Demirtaş'ın dizinin dibine gittiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"Ey benim Atatürkçü kardeşim, ey benim cumhuriyetin partisi olduğunu söylediğin CHP'li kardeşim, senin cumhurbaşkanı adayın Atatürkçülükten uzakta. Geçti o yıllar geçti. Sen CHP'yi tanıyamıyorsun artık. Onlar teröristlerle kol kola. Onlar Selahattin Demirtaş'tan akıl alıyorlar. Sadece Muharrem İnce mi? Hepsi beraber, birlikte koro halinde 'Demirtaş niye cezaevinde?' diye ağlıyorlar. Bu ne cüret. Bu ne aymazlık. Selahattin Demirtaş'tan hangi akla ihtiyacınız var? Demirtaş bu ülkeye ne verdi de onun dizinin dibine gidiyorsunuz? Bu mu sizin siyaset anlayışınız? Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Selahattin Demirtaş ile Muharrem İnce yan yana geldikçe onun terörist başı dağlardan meydan okuyor bizlere. Biz teröristleri bu ülkeden bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bunlar yaptıklarıyla onlara cesaret veriyor. 'Gel, gel' yapıyor. Bu, aymazlıktır."
Çavuşoğlu, konuşmasının ardından alanı dolduran vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
Erdoğan canlı yayında açıkladı: 20 bin daha alacağız
ABD Başkanı Donald Trump hakkında şok iddia! Kızının göğüslerini büyütmesini istemiş
İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi askeri işbirliği için toplanıyor!
24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor
İstanbul'da kan donduran olay! Önce eşi ve kızını boğdu sonra jiletle göğsünü oydu!
Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum