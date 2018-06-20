Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Selahattin Demirtaş'tan hangi akla ihtiyacınız var? Demirtaş bu ülkeye ne verdi de onun dizinin dibine gidiyorsunuz? Bu mu sizin siyaset anlayışınız? Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor. Selahattin Demirtaş ile Muharrem İnce yan yana geldikçe onun terörist başı dağlardan meydan okuyor bizlere." dedi.

Çavuşoğlu, Emek Mahallesi'nde düzenlenen nokta mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 16 yılda birçok yatırıma kavuştuğunu ve çok geliştiğini söyledi.

Türkiye'nin 2002 yılından bu yana 3,5 kat büyüdüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, "AK Parti ile beraber Batılı ülkelerde gördüğümüz, gıptayla izlediğimiz ne varsa hepsini bir bir bu milletin hizmetine sunduk. Bizim derdimiz var. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek istiyoruz. Biz kaybeden bir nesiliz, istiyoruz ki bebeklerimiz, çocuklarımız, torunlarımız kaybetmesin. Daha güçlü bir şekilde ayaklarını yere sağlam bassınlar. Dünya devletleri arasında onurlu olarak yerlerini alsınlar. Türkiye büyüsün, güçlensin, sözü dikkate alınsın ve Allah'ın izniyle kim ne yaparsa yapsın biz bunu başaracağız." diye konuştu.