"Şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara bu millet hesap soracak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Herkes 15 Temmuz gecesini bir kez daha hatırlasın. Buna 'kontrollü darbe' diyenlere, şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara 24 Haziran'da bu millet hesap soracak." dedi.

Çalık, Malatya'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezini ziyaretinde, şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gazileri evinde ziyaret ederek hazırladıkları "15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin Analizi Kitabı" hakkında bilgi verdiklerini belirten Çalık, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyenleri eleştirdi.

"15 Temmuz milli irade zaferine 'kontrollü darbe' diyenler, bu kitaba iyi bakmalı" ifadesini kullanan Çalık, şöyle devam etti:

"Tek tek sayfalarını iyi okumalılar. 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' deyip gece belediye başkanının evinde saklananlara, korkaklara... Korkaklar zafer anıtı dikemez. Burada bir zafer anıtı var ve bunu milletimiz dikti. Bu zafer anıtının dikilmesine Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan vesile oldu. O geceye 'kontrollü darbe' diyenler, buradaki rakamlara ve insanlarımızın nasıl şehit olduklarına bir bakmaları lazım. Şehitlerin nasıl şehit olduğunu yaptığımız araştırmada ortaya koşmuştuk. Şehitlerimizin yüzde 21'i uçakların bombalaması sonucu şehit oldu. Uçaklar havadan yağmur yağar gibi bomba attı. Tanklar insanların üzerinden geçti, bu nasıl bir kontrollü darbeydi. Şehitlerimizin yüzde 9'u tankların ezmesi sonucu şehit oldu. Helikopterlerden açılan ateş sonucu yüzde 6,3'ü, yüzde 47,5'i ise kurşunla, silahla şehit edildi. Bu nasıl kontrollü darbeydi."