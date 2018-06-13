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"Şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara bu millet hesap soracak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 14:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Herkes 15 Temmuz gecesini bir kez daha hatırlasın. Buna 'kontrollü darbe' diyenlere, şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara 24 Haziran'da bu millet hesap soracak"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Herkes 15 Temmuz gecesini bir kez daha hatırlasın. Buna 'kontrollü darbe' diyenlere, şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara 24 Haziran'da bu millet hesap soracak." dedi.

Çalık, Malatya'da 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezini ziyaretinde, şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde şehit olanların aileleri ve gazileri evinde ziyaret ederek hazırladıkları "15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin Analizi Kitabı" hakkında bilgi verdiklerini belirten Çalık, 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyenleri eleştirdi.

"15 Temmuz milli irade zaferine 'kontrollü darbe' diyenler, bu kitaba iyi bakmalı" ifadesini kullanan Çalık, şöyle devam etti:

"Tek tek sayfalarını iyi okumalılar. 15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü darbe' deyip gece belediye başkanının evinde saklananlara, korkaklara... Korkaklar zafer anıtı dikemez. Burada bir zafer anıtı var ve bunu milletimiz dikti. Bu zafer anıtının dikilmesine Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan vesile oldu. O geceye 'kontrollü darbe' diyenler, buradaki rakamlara ve insanlarımızın nasıl şehit olduklarına bir bakmaları lazım. Şehitlerin nasıl şehit olduğunu yaptığımız araştırmada ortaya koşmuştuk. Şehitlerimizin yüzde 21'i uçakların bombalaması sonucu şehit oldu. Uçaklar havadan yağmur yağar gibi bomba attı. Tanklar insanların üzerinden geçti, bu nasıl bir kontrollü darbeydi. Şehitlerimizin yüzde 9'u tankların ezmesi sonucu şehit oldu. Helikopterlerden açılan ateş sonucu yüzde 6,3'ü, yüzde 47,5'i ise kurşunla, silahla şehit edildi. Bu nasıl kontrollü darbeydi."

Çalık, 15 Temmuz şehitlerinin yüzde 61'inin çocuğunun bulunduğuna işaret ederek, şehit çocuklarının kendilerine emanet olduğunu kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Çalık, "Herkes 15 Temmuz gecesini bir kez daha hatırlasın. Buna 'kontrollü darbe' diyenlere, şehitlerimizin kemiklerini sızlatanlara 24 Haziran'da bu millet hesap soracak. 83 yaşındaki, 9 yaşındaki gazimizin hesabını, 13-15 yaşındaki şehitlerimizin, hepsinin hesabını 24 Haziran'da bu milletimiz soracak." diye konuştu.

- "FETÖ'cülere bu hesap sorulmalı"

Çalık, 15 Temmuz darbe girişiminde anaların evlatsız, evlatların anasız-babasız kaldığını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları yapanlara bu hesap sorulmalı. FETÖ'cülere bu hesap sorulmalı. FETÖ'nün üyesi herkese bu hesap sorulmalı. 'FETÖ elebaşının Amerika'dan getirtilmesi için gereken evraklar verilmiyor, verilmemiş' diyen Muharrem İnce'den bunun hesabı sorulmalı. Bilmem kaç koli evrak, belge, bilgi Amerika'ya gönderildi. CHP'nin adayı İnce, 'Amerika'ya gerekli evraklar gönderilmemiş' diyor. Kılıçdaroğlu ertesi gün açıklama yapıyor, 'Bütün evraklar gönderilmiş'. Hanginiz yalan söylüyor, hanginiz doğru söylüyor, kimi kimi yalancı çıkarıyor. Birbirinize dönün önce bir konuşun, ondan sonra karar verin. Biz bir zafer anıtı diktik, bu zafer anıtının mimarı milletimizdir. İnşallah bu zafer anıtlarını sonuna kadar yaşatacağız."

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15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Merkezi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Malatya öznur çalık

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