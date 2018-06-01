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"Şehrim 2023 Otobüsü" Ankara'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin illerini gezen "Şehrim 2023 Otobüsü" Ankara'ya geldi

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Türkiye'nin illerini gezen "Şehrim 2023 Otobüsü" Ankara'ya geldi.

AK Parti Ankara İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şehrim 2023" projesi kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından parti genel merkezi önünden yolcu edilen Şehrim 2023 otobüsünün 30'uncu durağı Ankara oldu.

Şehrim 2023 otobüsü, 9 Haziran'a kadar Ankara'nın çeşitli meydanlarında Ankaralılar ile bir araya gelerek, şehri en iyi bilenlerin, o şehirde yaşayanların çevre, şehir ve kültür başlıklarında Ankara'ya ilişkin hayal, görüş, öneri ve taleplerini dinleyecek.

Katılımcılar ayrıca "www.sehrim2023.com" adresi ve mobil uygulamalar aracılığıyla şehrine özel anket ile görüşlerini paylaşabilecek.

Bugün Çankaya 15 Temmuz Şehitler (Kızılay) Meydanı AVM önünde bulunacak Şehrim 2023 otobüsünün, yarın Çankaya Bahçelievler 7. Cadde'de, 3 Haziran Pazar günü Çankaya Kavaklıdere Kuğulu Park'ta, 4 Haziran Pazartesi günü Ulus Hacı Bayram Veli Meydan'ında, 5 Haziran Salı günü Etimesgut Göksu Park girişinde, 6 Haziran Çarşamba günü Keçiören Belediye önündeki meydanda, 7 Haziran Perşembe günü Yenimahalle İvedik Karşıyaka İş Merkezi önünde, 8 Haziran Cuma günü Sincan Lale Meydanı'nda, 9 Haziran Cumartesi günü Gölbaşı Mogan Mesire alanında Ankaralılar ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Şehir ve Kültür Başkanlığı AK Parti Çevre

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