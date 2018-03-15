"Şehrim 2023" otobüsü Bursalılarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, ‘Şehrim 2023’ otobüsünde vatandaşlarla buluşmak için Bursa’ya geldi.

Vatandaşların yaşadıkları şehir hakkındaki düşüncelerini almak için oluşturulan ’Şehrim 2023’ otobüsleri, Türkiye’de 30 büyük şehir başta olmak üzere illeri gezecek. İlk otobüsün geldiği şehir olan Bursa’da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan, Bursalılarla buluşarak, onların fikir ve görüşlerini dinledi.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Karaarslan, "2023 uzak bir tarih değil, aslında 2023 çok yaklaştı. 2023 ve sonrası için şehirlerimizin nasıl olması gerektiğinin hayalini kurmak, onu bir hedefe dönüştürmek, o hedefe sıkı sıkıya inançla bağlanmak ve gereğini yapmak durumundayız. Çünkü bugün küreselleşen dünyada, ülkeler kadar şehirlerin de söz sahibi olduğu, hatta nüfuslarıyla ülkeleri geçen şehirlerin olduğunu görüyoruz. Türkiye eski Türkiye değil. Bir çok konuda bu ülkenin önünde bize liderlik eden, yol açan, ufuk veren cumhurbaşkanımızın çizdiği yolda çok dik yürüyoruz. Bugün dik durmak gerek. Ülke meselelerine, gerekse içimizdeki ve dışımızdaki hainlere karşı dik durmak, dünyaya karşı dik durmak lazı. Türkiye’nin yüz yıllardır alışık olduğu, bu ecdadın, bu birikimin milletimize bıraktığı en büyük mirasların hakkını vermeye çalışıyoruz. Geçmişten beslenmek, oradan referans almak, o kodları bugüne taşımak kadar geleceğe söz söylemek lazım. Bursa’mız gibi kadim bir şehirden başlamak istedik. Sesine kulak vermek için buradayız. Bursa’nın bize göstereceği hedeflerin bize de ufuk vereceğine inanıyoruz" dedi.

Karaarslan, "Projemiz bir kaç etaptan oluşuyor. Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk başlangıcını yaptığımız etap Ankara’dan otobüslerimizi şehirlerimize uğurlamak oldu. İlk otobüsler Van’a ve Bursa’ya geldi. Meydanlarda halkla buluştuk, konuştuk. Yaptığımız bir anket çalışması değil, aslında onlara hayallerini, taleplerini, istek ve arzularını sorduk. Bugün çalışmamızın ikinci etabı için Bursa’dayız. Bir diğer çalışmamız, bir web sayfası ve akıllı cep telefonu üzerinden yapılacak. İstanbul’da ve Almanya’da yaşayan bir Bursalının Bursa’yla ilgili ne düşündüğünü merak ediyoruz. Çünkü o kendini hala buralı hissetmekte ve hala bu şehir için bir takım düşünceleri var. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimiz akademik heyetimiz var" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Türlü türlü zorlamalara rağmen vatandaşların müreffehçe yaşadığı bir Türkiye inşa etmenin derdi içerisindeyiz. Bu ay IMF’den 1 milyon dolar gelmezse işçi ve memur maaşları dağıtamayız diyen Türkiye artık yok. Allah’a şükür meseleler hızla çözülecek, hızla hayata geçecek. Kamu yönetimi ve bürokrasi engel olmaktan çıkacak. Hedef 2023 projesi, yeni Türkiye’nin inşası için atılmış önemli adımlardan biridir. Şehrim 2023 projesi, her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerini ve vizyon planlarını ortaya koymaya amaçlayan bir projedir. Ben özellikle sayın cumhurbaşkanımıza ve bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten AK Parti farkını bir kez daha ortaya koydu" diye konuştu.