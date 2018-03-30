Şehrim 2023 Otobüsü Edremit’te

AK Parti Genel Merkezi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından şehirlerin mevcut kimliklerinin korunarak geliştirilmesi ve her şehrin kendine özgü 2023 hedeflerinin ortak akıl yoluyla belirlenmesi amacıyla hayata geçirilen “Şehrim 2023” projesi kapsamında ‘Şehrim 2023 Otobüsü’ Balıkesir’in Edremit ilçesine geldi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Metin Örkcü, ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları ile birlikte Cumhuriyet meydanında bir araya gelerek, konuyla ilgili basında açıklamasında bulundu.

Başkan Örkcü yaptığı açıklamada “Projenin ikinci etabı olan “Şehir Buluşmaları” Balıkesir şehri ile devam ediyor. Proje, Balıkesir’in sahip olduğu tarihi değer ve doğal varlıklarının korunması, geliştirilmesi ve şehrin gelecek vizyonunun belirlenmesine ilişkin, ilgili tüm tarafların görüş ve önerilerinin alınacağı Şehir Buluşma’sı öncesi, ‘Şehrim 2023’ otobüsünün etkinliği ile 26 Mart Pazartesi günü şehrin merkezinde bulunan Toplu Taşıma Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım programı ile başladı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ın şu sözlerini buradan paylaşmak istiyorum, AK Parti olarak büyük ve güçlü Türkiye yolunda pek çok alanda olduğu gibi milletimizi çevre, şehir ve kültür alanında da büyük hizmetlerle buluşturma konusunda güçlü bir iddianın sahibiyiz. İnsan, mekân, şehir ilişkisini kuran binlerce yıllık medeniyetimizin değeri olan, şehirlerimizle özdeşleşen, adeta şehrin kimliği haline gelmiş çevresel ve kültürel unsurları korumanın yanı sıra geliştirmenin gayretiyle ortaya koyduğumuz, şehirde yaşayanların aidiyetiyle beslenen ve güçlenen projemizin ikinci etabı olan şehir buluşmalarına Balıkesir ile devam ediyoruz. Bir şehri diğer şehirlerden ayıran en önemli unsur o şehrin doğal güzellikleri, tarihi değerleri ve geçmişten bugüne taşıdığı kültürüdür. Bir şehrin kimliğini oluşturan tüm unsurların Balıkesir’de olduğunu görüyoruz. Siz değerli halkımızın görüş, istek ve önerilerini önemsiyoruz. Sizlerle birlikte 2023 şehir vizyonunu birlikte oluşturacağız” dedi. Açıklamanın ardından Başkan Örkcü nasıl bir şehir istediğini kağıda yazarak, sandığa attı. Edremit Cumhuriyet Meydanını dolduran vatandaşlar da istek ve önerilerini genel merkeze iletilmek üzere yazarak, hazırlanan sandığa attılar.