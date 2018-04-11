"Şehrim 2023" otobüsü İskenderun’da

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının ‘Şehrim 2023’ projesi kapsamında yola çıkan otobüs Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaştı.

Otobüsü, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili ve çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Otobüs ile vatandaşların nasıl bir şehir ve çevrede yaşamak istediklerinin sorulduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, AK Parti’nin ortak akıl ve istişareye verdiği öneme değindi.

Otobüsün AK Parti Genel Merkezi önünden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkent Ankara’dan yolcu edilen ve birçok il merkezine konuşlanan ‘Şehrim 2023 Otobüsü’ Antakya’dan sonra İskenderun’da vatandaşlarla buluştu.

‘2023 Otobüsü’nün İskenderun’a geldiğini belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “2023 otobüsü şehrin kimliğini, geleceğini, tasarımları İskenderun halkından sorulacak. Bu proje ile ortak geleceğimiz olan şehirlerimizin mevcut durum analizlerini, dinamikleri ile ortaya çıkararak, kimlikli şehirler özgünlüğüne ulaştırmak amacıyla, ortak aklın ortaya koyacağı bir çalışma modelini hayata geçiriyoruz” dedi.

‘Şehrim 2023’ vizyonu ile insanların hayallerini ve düşüncelerini kâğıda dökeceğini kaydeden Başkan Seyfi Dingil, “2023’te İskenderunlular neyi hayal ediyor? Neyi arzu ediyor buda elde veri olarak belirlenecek. Bu projeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm ilgili arkadaşlara teşekkür ediyorum. Samimi duygularla vatandaşın 2023 için ne düşüneceğini öğreneceğiz. Bu biz yerel yöneticilere de katkı olacaktır” diye konuştu.