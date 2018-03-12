’Şehrim 2023’ otobüsünün ilk durağı Bursa oldu

Vatandaşların yaşadıkları şehir için görüşlerini belirtebildiği ‘Şehrim 2023’ otobüsü Bursa’ya geldi. Otobüs Bursa’nın farklı noktalarında 3 gün boyunca duracak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz gün açıkladığı ‘Şehrim 2023’ projesinin otobüsü Bursa Kent Meydanı’nda vatandaşların sorunlarını dinleyip, şehri güzelleştirmek adına görüşlerini alacak. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın katılımlarıyla otobüsün tanıtımı yapıldı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, otobüslerin cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından uğurlandığını dile getirerek, “Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaarslan ile beraber otobüs Bursa’ya geldi. Şehrimizin vizyonunu, 2023 ile ilgili çevre, şehir ve kültür ile ilgili önümüzdeki süreçte Bursalımız ne düşünüyor, halkımız nasıl bir şehir bekliyor bununla ilgili çalışmalarımız için vatandaşlarımız buraya gelip hayallerindeki Bursa’yı burada arkadaşlarımıza anlatabilirler. Yazılı olarak verebilir, isterlerse internet ortamında şehir ile ilgili hayallerini yazabilirler” dedi.

Bursa’nın kadim bir şehir olduğunu ve 2023, 2053 vizyonunda da bu kimliğini devam ettireceğini söyleyen Salman, “Güzel ve yaşanabilir şehir olarak hayatını devam ettirmesini çok arzu ediyoruz. 3 milyonluk şehirde yaşıyoruz bu şehrin yaşayan insanlarının da nasıl bir şehirde yaşamak istediklerini çok önemsiyoruz. Otobüsümüz bugün Kent Meydanı’nda, yarın Şehreküstü Meydanı’nda vatandaşlarımızın hayallerini dinleyecek. Çarşamba günü Nilüfer’de vatandaşlarımızla buluşacak biz bütün Bursalıları düşüncelerini mutlaka bizimle paylaşmalarını çok arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreci planlarken ortak akıl ve istişare kültürünü çok önemsediğimizi bu şehrin daha yaşanabilir olmasını çok arzu ediyoruz. Dolayısıyla bugün sürecimiz başlıyor Türkiye’de ilk defa bugün bu süreci Bursa’da başlatıyoruz” diye konuştu.

Çalıştay düzenleyip, rapor hazırlanacak

Perşembe günü AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan ile birlikte sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile çalıştay düzenleyerek rapor bu projeyi rapor haline getireceklerini sözlerine ekleyen Salman, “Bu projenin faydalı olmasını temenni ediyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, AK Parti’nin ilklerin partisi olduğu dile getirerek, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 16-17 yıllık süreçte Türkiye’deki tüm şehirlere kattıkları ortadadır. Bursa farklı kültürlerin bir arada yaşadığı renkli bir çiçek bahçesi gibidir. Bursa aynı zamanda bir turizm termal şehridir. Sanayi ve ticaret şehridir. Türkiye’nin 4’üncü büyük şehri bu kadar güzel özellikleri bulunan ve gelişen yeşil Bursa’mızı daha iyi yarınlara taşımak için şehirdeki dinamiklerle şehirde yaşayan insanlarla beraber bunu harmanlayıp gelecek vizyon ve şehre kimlik kazandırmak AK Parti’ye nasip oldu” dedi.