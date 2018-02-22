Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin, "14 fabrikada 4 bin 900 kişi çalışıyor, özelleştirmeden sonra aileleriyle birlikte binlerce işçinin durumu ne olacak? Bu fabrikalarda 950 bin ton şeker üretiliyor. Bundan sonra insanımız ithal ve sağlıksız şekere mahkum edilecek, yerel bir çok ekonomi ortadan kalkacak, fabrikaların bulunduğu bölgelerden göç artacaktır." ifadesini kullandı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın "yerli ve milli" söylemlerinin altının tamamen boş olduğunu ve algı yaratmaktan başka bir amaç taşımadığını iddia etti.

Tüpraş, Petkim, Telekom, Sümerbank gibi bütün dev şirketlerin, sanayi tesislerinin, limanların, en kıymetli taşınmazların 14 yıldır satıldığını belirten Torun, buna rağmen enflasyonun, işsizliğin bitirilemediğini ifade etti.

Tosun, şimdi de şeker fabrikalarının satılacağına işaret ederek, "AKP'nin yerli ve milli anlayışı işte budur, bunlara destek verenlerin de anlayışı budur, Cumhuriyetin bütün kazanımlarını elden çıkarma anlayışıdır. 'Yerli ve milliyiz' diye bağıracaksın, efeleneceksin, herkesi düşman ilan edeceksin ama en büyük düşmanlığı sen yapacaksın." değerlendirmesinde bulundu.