Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin, "14 fabrikada 4 bin 900 kişi çalışıyor, özelleştirmeden sonra aileleriyle birlikte binlerce işçinin durumu ne olacak? Bu fabrikalarda 950 bin ton şeker üretiliyor. Bundan sonra insanımız ithal ve sağlıksız şekere mahkum edilecek, yerel bir çok ekonomi ortadan kalkacak, fabrikaların bulunduğu bölgelerden göç artacaktır." ifadesini kullandı.
Torun, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın "yerli ve milli" söylemlerinin altının tamamen boş olduğunu ve algı yaratmaktan başka bir amaç taşımadığını iddia etti.
Tüpraş, Petkim, Telekom, Sümerbank gibi bütün dev şirketlerin, sanayi tesislerinin, limanların, en kıymetli taşınmazların 14 yıldır satıldığını belirten Torun, buna rağmen enflasyonun, işsizliğin bitirilemediğini ifade etti.
Tosun, şimdi de şeker fabrikalarının satılacağına işaret ederek, "AKP'nin yerli ve milli anlayışı işte budur, bunlara destek verenlerin de anlayışı budur, Cumhuriyetin bütün kazanımlarını elden çıkarma anlayışıdır. 'Yerli ve milliyiz' diye bağıracaksın, efeleneceksin, herkesi düşman ilan edeceksin ama en büyük düşmanlığı sen yapacaksın." değerlendirmesinde bulundu.
Şeker pancarı üretim kuşağında yer alıp da şeker üretimi gerçekleştirmeyen hemen hemen hiç ülke bulunmadığına dikkati çeken Torun, şu görüşleri savundu:
"Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine sahip ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Kanada pancardan şeker üretiyor ve geçmişten bugüne şeker pancarı üretmekten de asla vazgeçmiyor, destek politikalarını her koşulda uyguluyor. Biz bunu neden yapmıyoruz? Şeker üretiminin tarım ve sanayi ayağı aracılığıyla ülke ekonomisine olan yüksek katkısını değerlendirmiyoruz. Bu sektörün geniş bir istihdam yapısı var, taşımacılıktan hayvan yemine, biyoetanole kadar uzanan entegre yan sektörlerin avantajı var. Bunu neden kullanmıyoruz. Çünkü bu iktidarın üretim değil, tüketim politikası önceliği var."
- "Fabrikalar yenilenmeli"
"Çiftçileri saraya çağırmak, ağızlarına bir parmak bal sürmek çiftçinin yanında olmak değildir." ifadesini kullanan Torun, şeker fabrikalarının satışıyla, Türk şeker sektörünün bitirileceğini iddia etti. Torun, şu değerlendirmelerde bulundu:
"14 fabrikada 4 bin 900 kişi çalışıyor, özelleştirmeden sonra aileleriyle birlikte binlerce işçinin durumu ne olacak? Bu fabrikalarda 950 bin ton şeker üretiliyor. Bundan sonra insanımız ithal ve sağlıksız şekere mahkum edilecek, yerel bir çok ekonomi ortadan kalkacak, fabrikaların bulunduğu bölgelerden göç artacaktır. Fabrikalarımız teknoloji ve ölçek büyüklüğü açısından yenilenmeli, teknik eleman eksiklikleri giderilmeli, yarıya düşen kapasite kullanımı ve rekabet gücü arttırılmalıdır."
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