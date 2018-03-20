HABER

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 12:00 | Son Güncelleme

AK Parti Çorum Milletvekili Uslu: - "(Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığına ilişkin açıklamaları) Sözlerimin arkasındayım ama bunların partimin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmuyorum"

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığına ilişkin sözlerinin arkasında olduğunu, ancak bunun partisinin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmadığını belirtti.

Uslu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığına dair açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Uslu, "Sözlerimin arkasındayım ama bunların partimin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.

AK Parti'nin demokratik bir parti olduğuna işaret eden Uslu, herkesin düşüncesini özgürce söyleyebildiğini ifade etti. Aile içinde her şeyin konuşulduğunu, ancak dışarıya aktarılmadığını belirten Uslu, şöyle devam etti:

"İlkeli ve tutarlı olmayı hayatım boyunca kendime prensip edindim. Dün hangi gerekçelerle neyi söylediysem, bugün de aynı tavrım geçerlidir. Diğer partilerde de konuşulursa 'eyvallah' derim."

Uslu, özelleştirmeye ilişkin endişelerini de gerekli yerlere ilettiğini kaydetti.

Afrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktıAfrin şehidinin vasiyeti ortaya çıktı
iPhone X reklamında çok konuşulacak hataiPhone X reklamında çok konuşulacak hata
TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu Özelleştirme Şeker Fabrikaları

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

'Çiftlik Bank’a kayyum olarak beni atayın'

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Otomobil içinde fuhuş yaparken basıldılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Askeri bölüm büyük ölçüde bitti

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

AK Parti'de devrim gibi karar! İşte 2019 seçimi bombası

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan BAE'ye 'tehdit' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan BAE'ye 'tehdit' yanıtı

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.