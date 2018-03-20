Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığına ilişkin sözlerinin arkasında olduğunu, ancak bunun partisinin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmadığını belirtti.
Uslu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin sorularını yanıtladı. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesini doğru bulmadığına dair açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Uslu, "Sözlerimin arkasındayım ama bunların partimin aleyhinde kullanılmasını doğru bulmuyorum." diye konuştu.
AK Parti'nin demokratik bir parti olduğuna işaret eden Uslu, herkesin düşüncesini özgürce söyleyebildiğini ifade etti. Aile içinde her şeyin konuşulduğunu, ancak dışarıya aktarılmadığını belirten Uslu, şöyle devam etti:
"İlkeli ve tutarlı olmayı hayatım boyunca kendime prensip edindim. Dün hangi gerekçelerle neyi söylediysem, bugün de aynı tavrım geçerlidir. Diğer partilerde de konuşulursa 'eyvallah' derim."
Uslu, özelleştirmeye ilişkin endişelerini de gerekli yerlere ilettiğini kaydetti.
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