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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 10:59 | Son Güncelleme

CHP Tokat Milletvekili Durmaz: - "Biz şekerin, milli stratejik ürün olarak kabul edilmesinden yanayız. İktidarın bir kez daha düşünüp şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını gözden geçirmesini istiyoruz"

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, "Biz şekerin, milli stratejik ürün olarak kabul edilmesinden yanayız. İktidarın bir kez daha düşünüp şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını gözden geçirmesini istiyoruz." dedi.

Durmaz, TBMM'de düzenlediği ve kürsüye Şeker-İş Sendikasının önlüğünü koyarak yaptığı basın toplantısında, şeker fabrikalarının özelleştirilmesini eleştirdi.

Üreticinin, sektörün yan kollarının ve vatandaşın şeker fabrikalarının özelleştirilmesini istemediğini, bunun sadece iktidar ile nişasta bazlı şeker lobilerinin talebi olduğunu ileri süren Durmaz, fabrikaların zarar ettiği gerekçesinin de haklı olmadığını bildirdi.

Durmaz, "Biz şekerin, milli stratejik ürün olarak kabul edilmesinden yanayız. Şeker vatandır, vatan satılmaz. İktidarın bir kez daha düşünüp şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararını gözden geçirmesini ve bu sese kulak vermesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 24 Haziran'a alınmasına ilişkin açıklamasına da değinen Durmaz, seçimin, milletin ülkeyi kötü yöneten iktidardan kurtulma günü olacağını savundu.

Durmaz, "Biz bu seçime hazırız. Ülkemiz, yeniden fabrika ayarlarına dönecek, parlamenter sistem güçlenecektir." dedi.

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CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz Özelleştirme Şeker Fabrikaları

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