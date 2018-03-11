HABER

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 13:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyon, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van Erciş, Muş ve Elazığ Şeker fabrikalarını ziyaret edecek

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye (Türkşeker) ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin kararın ardından CHP'de kurulan komisyonun üyeleri, şeker fabrikalarını ziyaret edecek.

Partiden yapılan açıklamada, hükümetin 14 şeker fabrikasını satma kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba koordinasyonunda kurulan komisyonun, şeker fabrikaları ziyaretlerine devam ettiği belirtildi.

Özelleştirme kararının ardından, Kırklareli, Uşak, Malatya, Afyon, Niğde, Ankara, Kırşehir, Yozgat, Kahramanmaraş, Burdur, Tokat, Çorum, Amasya Şeker Fabrikalarını ziyaret eden CHP heyetinin, yarından itibaren 4 günde (12-13-14-15 Mart) sırasıyla Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Van Erciş, Muş ve Elazığ Şeker Fabrikalarına gideceği bildirildi.

Komisyonda Milletvekilleri Veli Ağbaba, Kadim Durmaz, Melike Basmacı, Okan Gaytancıoğlu, Turabi Kayan, Burcu Köksal, Orhan Sarıbal, Ali Akyıldız, Mehmet Göker, Özkan Yalım ve Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer, Gamze Pamuk Ateşli ve Pınar Uzun bulunuyor.

Heyetin, Pazartesi günü Erzincan ve Erzurum, Salı günü Kars ve Ağrı, Çarşamba günü Van Erciş ve Muş, Perşembe günü ise Elazığ'ı ziyaret edeceği kaydedildi.

Son hali dehşete düşürdü!Son hali dehşete düşürdü!
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!Müdürden erkek öğrenciye korkunç istismar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Şeker fabrikalarının özeleştirilmesi kararı

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

E-devlet'te hangi hizmetler var? İşte en faydalı 11 hizmet

54 kesik elin sırrı çözüldü

54 kesik elin sırrı çözüldü

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

‘23 Nisan başkanı’ öğrenci intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz işgale gitmiyoruz, teröristleri kovalıyoruz (2)

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Afrin geç kalınmış bir mecburiyettir

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: Afrin geç kalınmış bir mecburiyettir

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Bayburt’ta

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Bayburt’ta

Kuşadası AK Parti’den tanışma toplantısı

Kuşadası AK Parti’den tanışma toplantısı

AK Parti'li Miroğlu: Suriye'de olanların, Kürt halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok

AK Parti'li Miroğlu: Suriye'de olanların, Kürt halkının çıkarlarıyla hiçbir alakası yok

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

AK Parti mobil üye kayıt aracı Altınoluk’ta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.