Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararının ardından, pancar tarımının yok olacağı, pancardan geçimini sağlayan yaklaşık 2 buçuk milyon insanın şehirlere göç ederek işsizler ordusuna katılacağı değerlendirmesini yaptı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay raporlarına göre, şeker fabrikalarının iyi yönetilmediği için 2016'da 22 milyon lira faiz ödediğine dikkati çekti.

"Fabrikaların iyi yönetilmemesi ne işçilerin ne de pancar eken çiftçinin suçu. Oraya getirdiğiniz adamlar bu fabrikaları rantabl hale getirememiş. O adamların hatasını 2,5 milyon aileye ödetemezsiniz." ifadesini kullanan Erdoğdu, Türkiye'de kamu öncülüğünde ve kooperatiflerin girişimciliği ile pancar şekeri üretiminin başarıyla devam ettirildiğini kaydetti.

Pancardan üretilen şekerin, dünyada hükümetler tarafından desteklendiğini belirten Erdoğdu, 2016'da AB ülkelerinin şeker pancarı ve beyaz şekere Türkiye'nin 14 katına ulaşan oranlarda destek verdiğini ifade etti.