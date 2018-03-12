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Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2018 12:45 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu: - "Özelleştirme kararı neticesinde 10 milyon insanımız eliyle yaratılan 2,5-3 milyar dolarlık katma değerden ve istihdam gücünden vazgeçilecek, pancar tarımı yok olacak. Pancardan geçimini sağlayan 2,5 milyon insan şehirlere göç ederek işsizler ordusuna katılacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hükümetin şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararının ardından, pancar tarımının yok olacağı, pancardan geçimini sağlayan yaklaşık 2 buçuk milyon insanın şehirlere göç ederek işsizler ordusuna katılacağı değerlendirmesini yaptı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Sayıştay raporlarına göre, şeker fabrikalarının iyi yönetilmediği için 2016'da 22 milyon lira faiz ödediğine dikkati çekti.

"Fabrikaların iyi yönetilmemesi ne işçilerin ne de pancar eken çiftçinin suçu. Oraya getirdiğiniz adamlar bu fabrikaları rantabl hale getirememiş. O adamların hatasını 2,5 milyon aileye ödetemezsiniz." ifadesini kullanan Erdoğdu, Türkiye'de kamu öncülüğünde ve kooperatiflerin girişimciliği ile pancar şekeri üretiminin başarıyla devam ettirildiğini kaydetti.

Pancardan üretilen şekerin, dünyada hükümetler tarafından desteklendiğini belirten Erdoğdu, 2016'da AB ülkelerinin şeker pancarı ve beyaz şekere Türkiye'nin 14 katına ulaşan oranlarda destek verdiğini ifade etti.

ABD ve AB'de faaliyet gösteren şirketlerin önemli bir bölümünün, çiftçi kooperatifleri ve çalışanlarının içinde yer aldığı yönetim modellerinin mülkiyetinde olduğunu belirten Erdoğdu, "Pancar tarımı, çiftçiyi köyde tutan en önemli araçlardan biri. Özelleştirme kararı neticesinde 10 milyon insanımız eliyle yaratılan 2,5-3 milyar dolarlık katma değerden ve istihdam gücünden vazgeçilecek, pancar tarımı yok olacak. Pancardan geçimini sağlayan 2,5 milyon insan şehirlere göç ederek işsizler ordusuna katılacak." değerlendirmesinde bulundu.

- "Pancarın yerini NBŞ alacak"

Özelleştirmenin sonucunda, sağlığa aykırı olduğu bildirilen nişasta bazlı şekerin (NBŞ) iç tüketimde pancar şekerinin yerini alacağına dikkat çeken Erdoğdu, AB ülkelerinde NBŞ üretiminin çok sınırlı olmasına karşın, Türkiye'de bunun 8 kat fazla olduğunu kaydetti.

Erdoğdu, Türkiye'de şeker üretiminin, dünya ortalamasının yarı seviyesinde artarken, NBŞ üretiminin 4 kat, yüksek yoğunluklu tatlandırıcı üretiminin ise 10 kattan fazla arttığına dikkati çekti.

CHP olarak, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Erdoğdu, "Genç Cumhuriyetin kıt kaynaklarıyla kurduğu bu değerli işletmeler, iktidarın anlık rant hesabına kurban edilmemeli, ülkemizin gıda güvenliği tehdit edilmemeli. Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi değil, kooperatiflerimizin bu fabrikaların yönetimi ve mülkiyetinde pay alması bu kritik sektörün başarılı seyrine devam etmesi için atılması gereken birinci adımdır." ifadesini kullandı.

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