Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına ilişkin, "Çorum'da, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı, bütün siyasi partilerin davetli olduğu bir miting gerçekleştireceğiz. Gelin hep birlikte 'şeker vatandır, vatan satılmaz' diyelim. Bu satış gerçekleşirse, Türkiye geri dönülmez bir sürece girer. Bu, durdurulmalı." dedi. Ağbaba başkanlığındaki CHP heyeti, Türk-İş Konfederasyonu ve Şeker-İş Sendikasını ayrı ayrı ziyaret etti. Türk-İş'te Genel Başkan Ergün Atalay ile bir araya gelen Ağbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararının ardından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla kurdukları komisyonun, yarınki il ziyaretiyle 24 ile gitmiş olacaklarını söyledi. Şekeri bir Türkiye meselesi olarak gördüklerinin altını çizen Ağbaba, özelleştirme yanlışının düzeltilmesini istedi. Gittikleri illerde Türk bayrağıyla "şeker vatandır, vatan satılmaz" dediklerini belirten Ağbaba, "Eskiden topla, tüfekle işgal edilirken Türkiye, şimdi büyük sermaye tarafından işgal edilmeye çalışılıyor. Bilinsin ki TEKEL'i kim aldıysa, şekeri de o gruplar, çok uluslu firmalar alacak. Bizim işçimizin, çiftçimizin alın terini bu çok uluslu sermaye sömürecek. Biz, net olarak bu sömürüye, özelleştirmeye karşıyız." diye konuştu.

Ağbaba, İYİ Partiden Saadet Partisine, MHP'sinden HDP'sine, CHP'sinden AK Parti'ye kadar bu satışın durdurulması konusunda bir mutabakatın olduğunu ileri sürerek, şu ifadeleri kullandı: "Önümüzdeki Cumartesi günü saat 11.00'de Çorum'da, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı, bütün siyasi partilerin davetli olduğu bir miting gerçekleştireceğiz. 'Şeker vatandır, vatan satılmaz' diyeceğiz ve sadece Türk bayrağını kullanacağız. Hangi siyasi parti konuşmak istiyorsa, o kürsü herkese açık. Gelin hep birlikte 'şeker vatandır, vatan satılmaz' diyelim. Hükümeti uyaralım. Bu satış gerçekleşirse, Türkiye geri dönülmez bir sürece girer. Bu, durdurulmalı. Bu milli, ulusal bir mesele. Türkiye'nin en stratejik ürünlerinden birisinin geliştirilmesi gerekirken, maalesef yok edilmeye çalışılıyor. Ben herkesi bu mitinge davet ediyorum." - "İnsanları zehirliyorlar" Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da CHP'nin şekerle ilgili çalışmalarını yakından takip ettiklerini, bu etkinliklere konfederasyonlarına bağlı işçilerin yoğun katılım sağladığına değindi.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin başka özelleştirmelere benzemediğinin altını çizen Atalay, "Bizim ülkemizdeki iş verenlerin, özellikle özel sektörün ne yaptığı ortada. Bunlar, 'Ben bu ülkeye hizmet edeyim, sevaba gireyim, ülkeye katkı sağlayım.' diye bu işe girmezler. Bunlar bu işe para kazanmak için giriyorlar. Özellikle nişasta bazlı şeker lobisi dünyada çok güçlü. Bizim ülkemizde de güçlü. Ortaya çıkmıyorlar ama bu ülkede uzun yıllardır insanları zehirlemeye devam ediyorlar." dedi. "Nişasta bazlı şekerin (NBŞ) insan sağlığına zararının olmadığını" söyleyen, "akıl tutulması" yaşayan öğretim üyelerinin bulunduğuna dikkati çeken Atalay, "O zaman Amerika niye bundan vazgeçiyor? Avrupalı bundan niye vazgeçiyor? Madem güzelse bunlar da yemeye devam etsin. Bu fabrikalar özelleştirilirse nişasta bazlı şeker lobisine prim vermiş oluruz." diye konuştu. Atalay, NBŞ kotasının yüzde 5'e düşmesine rağmen, 18 aydır Şeker Üst Kurulunun olmadığını belirterek, NBŞ'nin kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye devam ettiğini söyledi.