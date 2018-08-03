"Şeker işçilerinin mağduriyetinin sonlandırılmasını bekliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Şeker fabrikalarında işten atılan işçilerin bir an önce tekrar işlerine başlatılmasını ve mağduriyetlerinin sonlandırılmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ağbaba, yazılı açıklamasında, iktidarın "satışı yapılan şeker fabrikalarında hiçbir işçi mağdur edilmeyecek" sözüne rağmen özelleştirilen fabrikalarda işten çıkarmaların başladığını belirtti.

Muş Şeker Fabrikasında çalışan 406 taşeron işçiden 346'sının işten çıkarıldığını bildiren Ağbaba, "İşçilere şeker değil, baldıran zehrini reva gördüler." değerlendirmesinde bulundu.

Türkşekerin elindeki 25 şeker fabrikasından 14'ünü satışa çıkaran hükümetin, 14 fabrikanın 13'ünü nisanda arsa ve arazileriyle özel sektöre sattığını anımsatan Ağbaba, şunları kaydetti:

"Satılan fabrikalardaki taşeron işçilere dilerlerse 5 yıl çalışma garantisi dilerlerse başka kurumlara geçiş şeker hakkı sağlanacağı duyurulmuştu. Ancak gelinen noktada Erzurum, Erzincan, Muş, Elbistan, Çorum Şeker fabrikalarında işçi kıyımı yaşanmaya başlandı. Bugüne kadar devri gerçekleşen 7 şeker fabrikasından toplamda 775 işçi işten atılmış, 811 işçi de zorla emekliliğe sevk edilmiştir. Çorum Şeker Fabrikasından 92, Elbistan'da 31, Erzurum'da 149, Erzincan'da 157, Muş Şeker Fabrikasında ise çalışan 406 işçiden 346'sı işten atılmıştır. Satışı yapılan diğer fabrikaların devir işlemleri bittiğinde de benzer şekilde işçi çıkarmaların devam edeceği ortadadır. Ayrıca yaşanan bir başka mağduriyetse bu atılan işçilerin yıllarla biriken kıdem tazminatlarını ne alıcı firma ne de devletin ödemeye yanaşmamasıdır. İnsanları işsizliğe, açlığa, sefalete terk etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şeker fabrikalarında işten atılan işçilerin bir an önce tekrar işlerine başlatılmasını ve mağduriyetlerinin sonlandırılmasını bekliyoruz."

