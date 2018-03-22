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Şeker-İş'ten Destici'ye ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2018 16:54 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Destici: - "Belki teknolojinin yenilenmesi gerekebilir, birtakım fabrikalarda revizeler yapılması gerekiyorsa bunlar yapılabilir ama mutlaka Türkiye'nin pancardan şeker üretimini milli bir mesele olarak görüp bunun üzerine daha fazla kafa yorması gerekir" - Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök: - "Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonrasında Türkiye'nin pazar haline gelmemesi için sektörün aktörler tarafından mutlaka tartışılıp bir yol haritası çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, şeker fabrikalarında teknolojinin yenilenebileceğini, revizeler yapılabileceğini belirterek "Ama mutlaka Türkiye'nin pancardan şeker üretimini milli bir mesele olarak görüp bunun üzerine daha fazla kafa yorması gerekir." dedi.

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök ve beraberindeki heyet, Destici'yi BBP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Destici, yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik etti.

Sağlığa zararlı nişasta bazlı ürünlerle şeker kamışından üretilen şekerle ilgili önlemlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini belirten Destici, şeker pancarından elde edilen şekerin ise insan sağlığına faydalı olduğunu ifade etti. Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim ülkemiz, topraklarımız zengin. Üreticimiz bu hususta çok bilgili, tecrübeli ve yeteri kadar üretimi yapabilecek kapasitemiz var. Fabrikalarımız zamanında kurulmuş, bunlar tıkır tıkır işliyor. Belki teknolojinin yenilenmesi gerekebilir, birtakım fabrikalarda revizeler yapılması gerekiyorsa bunlar yapılabilir. Ama mutlaka Türkiye'nin pancardan şeker üretimini milli bir mesele olarak görüp, bunun üzerine daha fazla kafa yorması gerekir."

- "Yol haritası çizilmesi gerekiyor"

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı Gök ise şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde milletin ortak bir tavır sergilediğini dile getirdi. Şeker fabrikalarındaki sorunların farkında olduklarını ifade eden Gök, "Onun için şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sonrasında Türkiye'nin pazar haline gelmemesi için sektörün aktörler tarafından mutlaka tartışılıp bir yol haritası çizilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Gök, Destici'ye şeker sektörü raporunu ve "Şeker Fabrikalarının Kurtuluşu İçin 'Milli Mutabakat' Tutanakları" isimli iki ciltlik kitabı takdim etti.

Destici, Şeker-İş Sendikasının şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına karşı başlattığı imza kampanyasına da destek verdi.

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