HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Şeklen bir ittifak var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 00:23 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya: - "(Millet ittifakı) Şeklen bir ittifak var anladığımız kadarıyla. Belki bugün, yarın da oradaki ittifakın dağılımı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dağılmıyorsa da millet dağıtacaktır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Şeklen bir ittifak var anladığımız kadarıyla. Belki bugün, yarın da oradaki ittifakın dağılımı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dağılmıyorsa da millet dağıtacaktır." dedi.

Karakaya, MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatının ikinci Seçim İşleri Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tüm kuralları ile hayata geçirmek isteyenin Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Karakaya, 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliği gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan halk oylaması sonucu vatandaşlarımız yüzde 51,4 oy teveccühü ile sistemi gerçekleştirdi. Bu sistemi tüm kuralları ile hayata geçirmek isteyen bir Cumhur İttifakı var. Bir de 'Tekrar eski sisteme döneceğiz' iddialarında bulunan diğer bir ittifak var. Sistem değişmiştir artık. Hatta ifadeyi bile yanlış kullanıyorlar. Parlamenter sistem diyorlar." ifadesini kullandı.

Parlamenter sistemin hala olduğunu, parlamento bu sistem içerisinde kalkmadığını kaydeden Karakaya, şöyle devam etti:

"Demek istedikleri cumhurbaşkanını tekrar parlamento tarafından seçilir hale getirip yine başbakanlık sisteminin devamını sağlayacak yani daha eski sisteme dönüştürmek ise zaten 2007 yılında 367 krizini çıkartıp cumhurbaşkanı seçimini tıkayan ve anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanını halk tarafından seçilir hale getiren, buna sebep olan Cumhuriyet Halk Partisi idi. Dolayısıyla bugünkü bu sistemin değişmesinin aslında temelleri eski sistemi tıkayarak Türkiye'yi geçmişte de sıkıntıya sokan Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşımı ve zihniyetidir. Cumhuriyet Halk Partililerin aslında ne istedikleri ne yapmaya çalıştıkları da belli değil."

Karakaya, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye'yi ve Türkiye'nin siyasetini gerçekten okuyamadığını savunarak, "İki gün önce yaptıkları deklarasyonlarda, bildirilerinde açılım sürecini yeniden başlatacaklarını, açılım projesi ile geleceklerini ifade ediyorlar. Bunu çok açık seçik bir şekilde söylüyorlar, ittifak içerisinde olanlardan da hiç ses çıkmıyor." diye konuştu.

CHP ve İYİ Parti'yi eleştiren Karakaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela orada bir parti var, 15 milletvekilini 18 günlüğüne kiraya verdi, bir grup kurdurdular ama milletvekilleri o grubun sıralarına bile oturmadı. 18 gün sonra geri bu tarafa alındı. Şimdi açılım süreci ile ilgili bunların görüş ve düşünceleri ya da yeni bir açılım projesi konusunda ittifakta bulundukları ile birlikteler mi, değiller mi, ağızlarını açamıyorlar, açmaları da mümkün değil. Çünkü 18 günlüğüne kiralanan 15 milletvekilinin bedelinin karşılığı susmak herhalde. Şeklen bir ittifak var anladığımız kadarıyla. Belki bugün, yarın da oradaki ittifakın dağılımı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dağılmıyorsa da millet dağıtacaktır."

Açılışta, MHP Ankara birinci bölge milletvekili adayları da kendilerini tanıttı.

PARTNERUygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...Uygunsuz videoları çalındı! Sonrasında başına gelenler ise...
FOTOĞRAF EK//Şişli'de MHP'Lİ adaylardan esnaf ziyaretiFOTOĞRAF EK//Şişli'de MHP'Lİ adaylardan esnaf ziyareti
"Aldığımız tedbirlerle dövizdeki oyunu bozuyoruz"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Ersin Pehlivan Gölbaşı mevlüt karakaya MHP

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

Fatih Portakal'dan kendi kitabını yalanlayan Nasuhi Güngör'e tepki

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Fahriye Evcen'den makyajsız pozla o iddialara yanıt

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

İlginizi Çekebilir

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Erdoğan, Gülen'le kaç kez görüştüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Beştepe'de tarihi MGK

Beştepe'de tarihi MGK

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Hayko Bağdat: Muharrem İnce'yi desteklemek Türkiye'ye ihanettir

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

Muharrem İnce'yle ilgili flaş FETÖ iddiası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.