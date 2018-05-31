MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Şeklen bir ittifak var anladığımız kadarıyla. Belki bugün, yarın da oradaki ittifakın dağılımı söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Dağılmıyorsa da millet dağıtacaktır." dedi.

Karakaya, MHP Gölbaşı İlçe Teşkilatının ikinci Seçim İşleri Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tüm kuralları ile hayata geçirmek isteyenin Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

Karakaya, 16 Nisan 2017'de anayasa değişikliği gerçekleştirildiğini belirterek, "Yapılan halk oylaması sonucu vatandaşlarımız yüzde 51,4 oy teveccühü ile sistemi gerçekleştirdi. Bu sistemi tüm kuralları ile hayata geçirmek isteyen bir Cumhur İttifakı var. Bir de 'Tekrar eski sisteme döneceğiz' iddialarında bulunan diğer bir ittifak var. Sistem değişmiştir artık. Hatta ifadeyi bile yanlış kullanıyorlar. Parlamenter sistem diyorlar." ifadesini kullandı.

Parlamenter sistemin hala olduğunu, parlamento bu sistem içerisinde kalkmadığını kaydeden Karakaya, şöyle devam etti: