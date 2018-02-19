HABER

Selahattin Demirtaş'a kötü haber

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2018 16:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, Selahattin Demirtaş hakkında 5 ayrı suçtan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.

Selahattin Demirtaş'a kötü haber

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 21 Ekim 2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Belediyesi Spor Salonu'nda DBP tarafından düzenlenen toplantıya Demirtaş ile dönemin DBP Eş Genel Başkanları Sabahat Tuncel, Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle, Leyla Güven ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtildi. Toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığına yer verilen fezlekede, toplantı öncesinde yazılı ve görsel basın ile uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medyadan araştırma yapıldığı, toplantıyla ilgili herhangi bir haber ve paylaşıma rastlanılmadığı ifade edildi.

Emniyet görevlilerince toplantı sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin araştırma gerçekleştirildiği bildirilen fezlekede, şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı bölge toplantısındayız.', 'Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim.' şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda toplantı salonuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüştür. Ayrıca, toplantı sonrası DBP'nin internet sitesinde alınan kararlarla ilgili haber paylaşımı yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ve paylaşımlar değerlendirildiğinde Demirtaş'ın, 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama', 'cumhurbaşkanına hakaret', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'suçu ve suçluyu övmek' ile 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

Demirtaş'ın halen milletvekili olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip bulunduğu kaydedilen fezlekede, belirtilen suçlardan dolayı hakkında soruşturma yürütülebilmesinin TBMM Başkanlığınca dokunulmazlığının kaldırılması şartıyla gerçekleşebileceği vurgulandı. Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulan fezleke, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması halinde Demirtaş hakkında belirtilen 5 suçla ilgili 3 yıl 6 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacak.

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILSIN

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de kabul edilmiş, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş ile milletvekilliği sona erdirilen ve parti üyeliği düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu bazı HDP'liler tutuklanmıştı.

Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!Selahattin Demirtaş için son dakika kararı!
Selahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oyduSelahattin Demirtaş, FETÖ’yü suçladı: Çözüm sürecinin altını oydu
Demirtaş'tan HDP kongresine dikkat çeken mesajDemirtaş'tan HDP kongresine dikkat çeken mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş

En Çok Okunan Haberler

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

İlginizi Çekebilir

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Erdoğan'dan, 15 Temmuz gazisi Sabri Gündüz ile ilgili çarpıcı sözler

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Adana'daki AK Parti kongresinde ortalık karıştı!

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

Erdoğan kürsünden böyle seslendi: Rezilliğe bak! Gelsene vatana

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

MHP'den bomba açıklama: 'C'de bir sır var

Okuyucu Yorumları 8 yorum
bize birşey olmaz ve almanyada konferasta yeni devlet kuracağız diyenler , bol keseden atmak kolaydı, aslında sizlere okadar çok taviz verildiki Türkiyeyi buna pişman ettirdiniz. şimdi cezasını çekme zamanı
Sarı çizmeli Mehmet ağa bir gün öder hesabı. Yazın yediğin hurmalar.. kışın seni tırmalar. Yazın çalan kışın oynar. Günün şartlarına göre coşup, haddini aşıp, kırmızı çizgiyi geçmeyeceksin. Kırmızı ışıkta geçtiğini sanırsın, ama aylar geçse de ceza peşinden gelir ve kuzu kuzu ödersin.
reise hava atıyordu dokunulmazlığı kaldır diye. kendilere verilen değeri ve kıymeti bilemediler. biz neymişiz havasına girdiler.
cansın başkan seviyoruz seni
hangi dokunulmazlıktan bahsediyorsunuz.
DEMİRTAŞ BAŞKAN hırsız ve yalaka olmadığı için bu çektiği zulum sebep olanlar ALLAHTAN bulur İNŞALLAH
selo için yolun sonu katıksız ağırlaştırılmış müebbet hapis anılarını yazacak çokda zamanın olur içerde selocan
Ulan adam 148 yılla yargılanıyor ve tutuklu, son dakika seloya kötü haber bumu, zaten adam en kötüsünü şuan yaşıyor, daha kotu ne olabilir, milletvekilligi zaten birkaç aya dusecek devamsizltan
Diğer Haberler
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur

MHP M. Kemalpaşa teşkilatından üye hamlesi

MHP M. Kemalpaşa teşkilatından üye hamlesi

Domaniçli gençlerden vefa

Domaniçli gençlerden vefa

Ova, CHP’den istifasının sebeplerini açıkladı

Ova, CHP’den istifasının sebeplerini açıkladı

Milletvekili Altunyaldız, gündemi değerlendirdi

Milletvekili Altunyaldız, gündemi değerlendirdi

Mehdi Zana: Leyla Zana, davasında asla taviz vermez 

Mehdi Zana: Leyla Zana, davasında asla taviz vermez 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.