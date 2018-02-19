Selahattin Demirtaş'a kötü haber

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 21 Ekim 2016'da, merkez Kayapınar ilçesindeki Kayapınar Belediyesi Spor Salonu'nda DBP tarafından düzenlenen toplantıya Demirtaş ile dönemin DBP Eş Genel Başkanları Sabahat Tuncel, Kamuran Yüksek, DTK Eş Başkanları Hatip Dicle, Leyla Güven ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu yaklaşık 500 kişinin katıldığı belirtildi. Toplantının basına kapalı yapılması nedeniyle içeriği ve konuşulanlar hakkında bilgi alınamadığına yer verilen fezlekede, toplantı öncesinde yazılı ve görsel basın ile uluslararası medya kuruluşları ve sosyal medyadan araştırma yapıldığı, toplantıyla ilgili herhangi bir haber ve paylaşıma rastlanılmadığı ifade edildi.

Emniyet görevlilerince toplantı sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlara ilişkin araştırma gerçekleştirildiği bildirilen fezlekede, şunlar kaydedildi: "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden 'Seferberlik ruhuyla örgütlenelim, direnerek kazanalım gündemi ile gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı bölge toplantısındayız.', 'Köy köy mahalle mahalle örgütlenelim.' şeklinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Söz konusu paylaşımlarda toplantı salonuna terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asıldığı görülmüştür. Ayrıca, toplantı sonrası DBP'nin internet sitesinde alınan kararlarla ilgili haber paylaşımı yapılmıştır.